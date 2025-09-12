Toro une España y Portugal a través de la memoria y la fotografía en la primera edición de la Hispanolusa

Toro celebra el nacimiento de la Hispanolusa, un proyecto cultural que busca fortalecer los lazos históricos y artísticos entre España y Portugal y que es una reinvención de la muestra de arte contemporáneo Iberoamericana, celebrada años anteriores.

La iniciativa se inauguraba este viernes en el Real Monasterio de Santo Espíritu, un escenario cargado de simbolismo, conmemorando la Batalla de Toro de 1476 y la memoria de la reina Beatriz de Portugal, cuyo legado une a ambos países. Estará disponible desde hoy y hasta el 9 de noviembre.

La primera edición de Hispanolusa se presenta con la colaboración de PhotoEspaña, que participa por primera vez en esta propuesta con la exposición 'Vendrán más años', comisariada por Juan Valbuena.

Fotografía de la exposición 'Vendrán más años' de la Hispanolusa de Toro Rui Ochoa

La muestra reúne obras de los fotógrafos Rui Ochoa y Santi Donaire, junto a una selección de doce fotolibros, seis de cada país, que construyen un relato visual sobre dictaduras, transiciones democráticas y la memoria compartida de ambos países.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, ha destacado que la ciudad "ha mantenido a lo largo de los siglos un vínculo muy estrecho con Portugal" y que el proyecto busca "demostrar que nuestros movimientos, nuestros monumentos y nuestra historia pueden convertirse en el mejor marco para acoger propuestas artísticas de vanguardia".

Medina considera que la unión con PhotoEspaña es "un respaldo extraordinario al proyecto" y resaltó la participación de la ciudadanía a través de talleres, visitas guiadas y encuentros con los artistas.

Una ventana al arte para el mundo rural

Por su parte, María Santoyo, directora de PhotoEspaña, ha señalado que la iniciativa permite desplegar el festival más allá de Madrid y generar proyectos que tengan sentido para las comunidades locales.

Sobre la exposición, la directora ha explicado que aborda "la fotografía en tiempos de conflicto y posconflicto", permitiendo reflexionar sobre el valor de la democracia y la memoria histórica.

Inauguración de la Hispanolusa de Toro

Santoyo también ha destacado la importancia de la mirada crítica de las nuevas generaciones sobre hechos pasados para "salvaguardar lo más preciado: nuestra libertad y capacidad como ciudadanos".

Al acto también acudía el embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte, quien celebró la oportunidad de conocer Toro y destacó la trascendencia de la colaboración cultural entre ambos países.

José Augusto Duarte considera que la muestra de Rui Ochoa evidencia la transición democrática portuguesa, más allá de la revolución del 25 de abril de 1974, y alabó a los artistas como referentes de la fotografía contemporánea en la Península Ibérica.

Vendrán más años

La exposición 'Vendrán más años' no solo ofrece una experiencia visual. Como explicó la alcaldesa, se completa con encuentros, talleres y actividades que permitirán a los visitantes interactuar con las obras y reflexionar sobre la historia común de España y Portugal.

Hispanolusa de Toro

El proyecto nace con vocación de continuidad y pretende consolidar a Toro como un referente del diálogo cultural ibérico, uniendo patrimonio histórico y creación contemporánea en un mismo espacio.

Con esta primera edición, Hispanolusa abre un camino de colaboración, reflexión y diálogo cultural que aspira a prolongarse en los próximos años.