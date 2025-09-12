La Junta ofrecerá bonos al consumo, promoción turística y la jornada de Posadas Reales para reactivar Sanabria

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, se reúnen con el empresariado de Sanabria

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha una campaña específica de promoción comercial y turística en Sanabria. El objetivo es revitalizar la economía de la comarca tras los incendios del verano.

Así lo han anunciado este viernes en Galende la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, en un encuentro con representantes de asociaciones empresariales de Sanabria y Carballeda.

La consejera ha explicado que las variadas ayudas se aplicarán tanto a los municipios directamente afectados por los incendios como a las zonas de influencia.

Leticia García ha recordado que muchas localidades, como Puebla de Sanabria, vieron caer la actividad por los desalojos, el humo o las restricciones de movilidad.

La consejera zamorana ha aclarado que el plan no solo busca la recuperación sino que también persigue "fortalecer la actividad económica y el empleo".

Además de ayudas directas para compensar daños, la Junta ha diseñado incentivos para inversiones, creación de nuevas empresas, actividades por cuenta propia y contrataciones.

Desde el gobierno autonómico se impulsarán iniciativas a través de los ayuntamientos para apoyar al comercio de proximidad. Están previstos bonos al consumo, campañas de fidelización de clientes y acciones de promoción turística.

La consejera de Industria ha destacado que se pretende reforzar la confianza en Sanabria como destino turístico y comercial. Y ha recordado que la zona mantiene un "inmenso potencial turístico, económico y cultural".

Ayudas económicas

En el apartado de ayudas económicas, Leticia García ha recordado la línea de la Consejería de Economía y Hacienda, con subvenciones directas de 5.500 euros. Hasta ahora se han aprobado 64 ayudas por 352.000 euros, de las que 28 son para Zamora, con un importe de 99.000 euros.

También está abierto el plazo de solicitudes para la reparación de daños en comercio, artesanía y servicios de proximidad. Estas subvenciones, de hasta 5.000 euros, cubren reparaciones de locales, maquinaria, equipamiento básico y reposición de mercancías. Podrán pedirse hasta el 31 de octubre.

Las empresas obligadas a presentar expedientes de regulación temporal de empleo contarán con apoyo para pagar las cuotas a la Seguridad Social. Se incluyen ayudas para compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores.

Además, los proyectos de inversión recibirán la ayuda máxima permitida por la UE, del 40 % en la provincia de Zamora. Las ayudas para creación de empresas aumentarán hasta el 75 % en las zonas afectadas.

El autoempleo y la contratación tendrán un incentivo extra de 1.000 euros por negocio o contrato subvencionado, o de 500 euros en los casos de sustitución por conciliación.

Medidas para la promoción turística

Por su parte, la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha detallado a los asistentes las medidas en materia turística.

Mar Sancho ha detallado una campaña promocional específica de los recursos turísticos de las zonas afectadas y de eventos como la jornada de Posadas Reales del 24 de septiembre en Vigo de Sanabria. También citó la presencia en certámenes como los 'Vinoinfluencers World Awards', la feria Naturcyl o Intur.

Sancho ha informado, además, de una línea de subvenciones para la recuperación y puesta en valor de bienes patrimoniales dañados. Está dirigida a ayuntamientos y propietarios de bienes culturales situados en los municipios incluidos en las órdenes de la Junta.

La viceconsejera ha explicado que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte mantiene reuniones con los sectores afectados, entre ellos alojamientos rurales y hostelería, para coordinar las acciones.

En total, las iniciativas forman parte de las 47 medidas aprobadas por la Junta de Castilla y León. Están dotadas con más de 114 millones de euros y buscan acelerar la recuperación económica de los territorios dañados por los incendios.