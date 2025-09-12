Antonio Rodríguez, director de UNED Zamora: "Nuestro sueño es que se puedan estudiar todas las carreras en el centro"

La UNED de Zamora es un absoluto referente educativo para toda la provincia y a nivel nacional. Su capacidad para ofrecer estudios universitarios a distancia, combinada con tutorías presenciales y recursos tecnológicos avanzados, permite a estudiantes de todas las edades acceder a una formación de calidad sin necesidad de abandonar el maltratado mundo rural.

Pero su director, Antonio Rodríguez, quiere dar una vuelta de tuerca a esa excelencia y conseguir que el centro asociado de Zamora tenga la capacidad y medios para ofrecer la matriculación de todos los cursos superiores que ofrece la UNED a nivel nacional.

En plena campaña de matriculación, que finaliza el 22 de octubre, la UNED de Zamora se prepara también para celebrar los 40 años desde la apertura del centro asociado en la provincia. Una importante vía de acceso a estudios superiores para los zamoranos que viven en la provincia y que colabora activamente a reforzar la vida económica, social y cultural del territorio.

Este equilibrio entre vocación educativa y desarrollo local convierte a la UNED en un modelo de universidad accesible y adaptada a las necesidades contemporáneas.

Pregunta. La campaña de matriculación está abierta desde el 3 de julio hasta el 22 de octubre. ¿Cómo está siendo la respuesta de los estudiantes en estas primeras semanas?

Respuesta. Similar a la de años anteriores. Los números no cuadran bien hasta el final. Ahora mismo estamos un poco por encima del año pasado, aunque en agosto íbamos por debajo. La matrícula está en la media normal y los datos fiables no se conocerán hasta muy al final.

El plazo clave empieza ahora, después de los exámenes de septiembre, cuando los alumnos que tenían asignaturas pendientes deciden de qué se matriculan. Incluso muchos que aprobaron en junio esperan a estas fechas para formalizar la matrícula.

El aluvión real de matrículas se concentra desde mediados de septiembre hasta los últimos días, algo que siempre nos pone nerviosos porque hay estudiantes que esperan al último día y, si surgen problemas técnicos, ya no hay margen. Por eso aconsejamos no apurar y matricularse con unos días de antelación.

P. ¿Cómo valoran la evolución de la matrícula de la UNED en los últimos años? ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo para acercar aún más el centro a nuevos perfiles de estudiantes?

R. La matrícula de enseñanzas oficiales se sitúa en torno a 1.500 alumnos, una cifra razonable para el ámbito en el que trabajamos. En épocas de crisis económica aumenta hasta un 10 o 20%, y cuando llega la bonanza desciende, pero en situaciones normales se mantiene estable.

En Zamora somos bastante conocidos entre el perfil tradicional, que son adultos que retoman los estudios. Sin embargo, somos menos visibles para los jóvenes que acaban de terminar el bachillerato.

Pero ya un poco antes de la pandemia observábamos que muchos optaban por enseñanzas puramente online, algo que nuestra metodología semipresencial ya ofrecía. Por eso estamos intensificando las campañas en institutos y colegios, explicando ventajas como la ausencia de nota de corte o el ahorro de gastos de alojamiento en otras ciudades.

"Nuestro objetivo no es 'captar clientes' sino cumplir nuestra misión como universidad pública: garantizar la igualdad de oportunidades de personas y territorios"

El pasado curso organizamos una jornada de puertas abiertas dirigida a estudiantes de secundaria. Fue la primera vez y, aunque salió muy bien, detectamos detalles a mejorar. Repetiremos este año y lo reforzaremos en los siguientes.

Pero siempre teniendo claro que nuestro objetivo no es 'captar clientes' sino cumplir nuestra misión como universidad pública: garantizar la igualdad de oportunidades de personas y territorios.

P. La UNED ha lanzado un máster pionero en Gestión del Cambio Climático que se imparte en Zamora. ¿En qué consiste?

R. Es un máster que estudia el cambio climático y sus efectos en la vida de las personas. En Zamora lo vivimos muy de cerca: los incendios han arrasado parte de la provincia y el clima tiene mucho que ver. También afectará en el futuro a zonas costeras con la subida del mar.

Aún no tenemos datos de matrícula porque acaba de abrirse, pero sí hemos recibido numerosas consultas. Hay que tener en cuenta que las plazas son limitadas, precisamente porque es un título que necesita un seguimiento muy personalizado y con un nivel de exigencia alto.

P. ¿Cuáles son las carreras más demandadas en la UNED de Zamora?

R. Las que siempre lo han sido. Psicología y Derecho son las más solicitadas, seguidas de Geografía e Historia, Historia del Arte y Administración y Dirección de Empresas. También ha crecido mucho Educación Infantil, que ahora completa ciclo y podremos medir con más precisión.

P. ¿Qué perfil de estudiante predomina en la UNED y cómo ha cambiado en los últimos años?

R. El perfil sigue siendo el tradicional, adultos que retoman estudios, aunque cada vez se incorporan más jóvenes recién salidos de la EBAU. No son mayoría, pero el incremento es evidente. También tenemos alumnos de 60 años que cursan segundas o terceras carreras.

"La UNED nació para garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar el estudio desde cualquier localidad"

P. Una de las señas de identidad de la UNED es la retención de talento y la formación en contextos rurales. ¿Cómo se consigue?

R. Es casi natural. La UNED nació para garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar el estudio desde cualquier localidad. Con las tecnologías actuales esto es aún más fácil.

La mayoría de nuestros estudiantes tienen su vida organizada en la provincia, y cuando terminan buscan empleo en su entorno: suben de categoría en la misma empresa, cambian a otra o emprenden. Esa permanencia repercute en la productividad y el desarrollo social, cultural y económico del territorio zamorano.

P. Otra de las características de la UNED es la ausencia de nota de corte. ¿Cómo justificaría esta filosofía de acceso universal a la educación superior?

R. Porque seguimos la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos de finales del siglo XIX, y en esta forma de enseñanza la libertad es un dato básico. Por tanto, no vamos a restringirte. No ponemos barreras de acceso; lo único que cuenta es lo que demuestres en un examen.

Te damos medios para formarte y prácticas obligatorias que son imprescindibles, pero lo fundamental es que, cuando llegue el momento, ante un papel en blanco, vas a demostrar tus conocimientos.

Si sabes, obtendrás un título exigente y reconocido; si no, te diremos que vuelvas a estudiar y que hagas un mejor uso de tu libertad.

P. En la última Junta Rectora se habló de implementar en Zamora todos los grados que ofrece la UNED. ¿Cómo se materializará?

R. Lo que se aprobó en la junta rectora es que podamos implementar en Zamora todos los grados que se ofrecen en la UNED sin necesidad de volver a pasar por la junta, siempre que contemos con dos condiciones básicas: financiación suficiente y espacios adecuados para impartir las clases.

Ahora mismo, esto no es posible, pero es nuestro sueño. Los siete grados que actualmente se imparten en la UNED pero no en este centro son carreras científicas y técnicas, que requieren más recursos y suelen tener menos alumnos, lo que hace que su coste sea mayor. Además, se trataría de ofrecer cientos de asignaturas adicionales, lo que exigirá más aulas, laboratorios y medios.

Nuestra esperanza es que, en un futuro no demasiado lejano, y con el apoyo de las instituciones, podamos superar estas limitaciones.

La idea es que los zamoranos puedan estudiar cualquier carrera sin tener que trasladarse a otra ciudad, de manera digna y completa, tal como se hace en cualquier capital de provincia o grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Esto forma parte de un proyecto que llevamos impulsando desde el primer día y que creemos fundamental para garantizar igualdad de oportunidades educativas en la provincia.

P. El próximo año UNED Zamora celebrará su 40 aniversario. ¿Qué tipo de programa conmemorativo se está preparando?

R. Será un programa amplio, desde el primer trimestre de 2026 hasta junio de 2027. Queremos recordar quiénes somos, qué hemos hecho y cómo queremos ser en el futuro. Habrá actos académicos de alto nivel, otros de divulgación y también de memoria.

Pondremos en valor los miles de titulados formados aquí, nuestra investigación puntera en campos como la inmigración o la escuela rural, y la transferencia de conocimiento en áreas como inteligencia artificial o románico.

"Miles de zamoranos han cumplido sus sueños universitarios y eso ha elevado el nivel cultural y profesional de la provincia"

P. Echando la vista atrás, ¿qué balance hace de estas cuatro décadas?

R. No soy imparcial: yo mismo cursé dos carreras aquí. Pero creo que la aportación de la UNED en Zamora ha sido espectacular. Bajo la dirección de Juan Andrés Blanco durante tantos años se ha hecho un trabajo magnífico. Miles de zamoranos han cumplido sus sueños universitarios y eso ha elevado el nivel cultural y profesional de la provincia. Fue un gran acierto fundar el centro en 1986.

P. ¿Y cuáles son los principales retos de futuro?

R. Conseguir más apoyo institucional para disponer de un espacio propio y ampliar la oferta hasta cubrir todos los grados. La Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural ya sostienen el centro junto a la financiación propia de la UNED, pero necesitamos más.

Queremos crecer en condiciones dignas, mantener nuestra calidad y seguir garantizando que cualquier zamorano pueda estudiar una carrera universitaria sin tener que marcharse.