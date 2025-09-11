Caja Rural destina los fondos de su Día Solidario a Cruz Roja para ayudar a víctimas de los incendios de Zamora y León

Caja Rural de Zamora se ha sumado este jueves al Día Solidario del Grupo Caja Rural, una iniciativa que une a todas sus entidades, a Seguros RGA y al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA en un gesto solidario.

La jornada se ha materializado en la fachada de la sede central de la entidad a las 10:45 horas, donde empleados han posado para la tradicional foto grupal.

La acción solidaria de este año destina los fondos recaudados a Cruz Roja para ayudar a las personas afectadas por los incendios forestales ocurridos este verano en Zamora y León.

La entidad recuerda que estos fuegos dejaron tras de sí graves consecuencias sociales y medioambientales, alterando la vida de muchas familias que ahora enfrentan "la reconstrucción de su día a día".

"En momentos como estos, la solidaridad y el apoyo mutuo se convierten en valores esenciales para avanzar juntos", han indicado desde la entidad. La colaboración de la Caja con Cruz Roja busca ofrecer acompañamiento, recursos y esperanza a quienes más lo necesitan, reafirmando el compromiso de Caja Rural con el territorio.

Para visibilizar la iniciativa, todos los empleados del Grupo Caja Rural han acudido a trabajar con la camiseta del Día Solidario y realizaron el gesto de la mano con los dedos índice y corazón levantados, formando una 'V'. Este símbolo representa paz, solidaridad y victoria, y es el signo que une a todo el grupo.

Devastadoras consecuencias

Cabe recordar que durante este, las provincias de Zamora y León han sufrido una devastadora temporada de incendios forestales que ha resultado en enormes pérdidas tanto en superficie afectada como en costes económicos.

Los datos revelan que este año se ha convertido en uno de los peores de la historia en términos de superficie quemada, con cifras que superan ampliamente los registros de décadas anteriores.

Las estimaciones indican que en León han ardido aproximadamente 108.000 hectáreas durante el verano de 2025, mientras que en Zamora se calcinaron cerca de 30.000 hectáreas.

El incendio más devastador ha sido el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que se extendió también a León, arrasando más de 37.000 hectáreas y convirtiéndose en el más extenso de la historia de España desde que existen registros oficiales.

Entre ambas provincias, se han visto afectadas más de 138.000 hectáreas, siendo León la provincia más castigada a nivel nacional con el 64% del terreno quemado en Castilla y León.

Costes económicos de los incendios

El impacto económico también ha sido devastador, con múltiples sectores afectados en ambas provincias. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), el coste de extinción de incendios alcanza una media de 19.000 euros por hectárea.

Solo en la provincia de Zamora, con las 30.000 hectáreas quemadas, los costes de extinción habrían superado los 550 millones de euros. A nivel sectorial, las pérdidas en agricultura, ganadería y apicultura se calculan en más de 600 millones de euros según COAG.

El sector turístico rural también ha sufrido graves pérdidas, con cancelaciones masivas de reservas que podrían generar pérdidas de hasta 300.000 euros en casas rurales y cerca de un millón de euros en hoteles.

Como ejemplo, el sindicato CSIF ha estimado que el coste total de extinción de todos los incendios en Castilla y León durante este período habría alcanzado los 2.000 millones de euros, contrastando dramáticamente con los apenas 75 millones que la Junta invirtió en prevención.