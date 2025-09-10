El Mercado Medieval y la Ventana Market vuelven a Zamora en las Fiestas de Septiembre

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha presentado el programa completo de las Fiestas de Septiembre de Zamora 2025. Las actividades comenzarán el viernes 12 de septiembre y se extenderán durante todo el mes.

El programa pretende "continuar con la dinamización ciudadana para dar vida a los establecimientos comerciales de la ciudad", según ha detallado el concejal.

El cartel de las fiestas es obra de Alba Domingo y, según explicó Gago, "pone el acento en la música, los gigantes y cabezudos y en la programación del Teatro Principal". Las actividades "se han concentrado principalmente en los fines de semana" para facilitar la participación ciudadana.

Las Rutas Teatralizadas sobre el imaginero Ramón Álvarez darán el pistoletazo de salida al programa. Se celebrarán los días 12, 13 y 14 de septiembre con múltiples pases que comenzarán en la Iglesia del Tránsito. Las entradas cuestan 2,50 euros y se venden en la Oficina Municipal de Turismo de Plaza Arias Gonzalo.

El 13 de septiembre se celebrará la Exaltación de la Cruz a las 18:00 horas en la Iglesia de San Andrés, con traslado procesional de los pasos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz.

Esa misma tarde actuará el grupo Aires Rocieros con 'Trazo y Temple' en la plaza de la Catedral, mientras que por la noche se celebrará el tributo a Los Secretos 'Sin Secretos' con la Macrodiscoteca Amon-Ra en la Plaza Mayor.

El 14 de septiembre incluirá el Desfile de Gigantes Ciudad de Zamora y Capitonis Durii a las 18:30 horas, seguido del espectáculo Pequeño Rock and Roll en la Plaza Mayor y la Procesión del Señor y la Cruz desde la Iglesia de San Frontis.

El festival gastronómico Callejeando Food Fest se desarrollará en la plaza de Viriato durante tres días, del 19 al 21 de septiembre con diferentes horarios. Paralelamente, el XXII Encuentro de Encajeras, que "alcanza su vigésimo segunda edición", tendrá lugar el 20 de septiembre en La Marina con una actuación de Requiebro.

La IX Edición de La Ventana Market, mercado de tendencias, ocupará los Jardines del Castillo "los días 20 y 21 de septiembre" de 12:00 a 22:00 horas. El mismo fin de semana se celebrará la II Noche Blanca del Románico de Zamora.

El esperado Mercado Medieval

El Mercado Medieval El Cerco de Zamora. este año se celebrará el último fin de semana de septiembre, en concreto del 25 al 28 de septiembre en el Casco Antiguo. Incluirá talleres de oficios tradicionales, un rincón infantil con actividades participativas y torneos de caballeros con múltiples pases diarios.

Las representaciones relacionadas con el Cerco de Zamora de los grupos de teatro de la ciudad ofrecerán varios espectáculos. El Grupo de Teatro Fantasía presentará 'El Cerco de Zamora según el Pueblo' y el Grupo Atrezzo Teatro representará 'Zamora la Bien Cercada'.

El 26 de septiembre destaca la XXXVIII Edición de los Premios Anuales de la Fundación Caja Rural en el Recinto Ferial Ifeza, con actuaciones de La Poptelera, concierto de Raphael y Renovation Experience. Habrá autobuses municipales gratuitos desde la Plaza de la Marina.

Los días 27 y 28 de septiembre se celebrará la II Feria de Productos Exquisiteza en la Plaza Viriato, con showcookings de reconocidos chefs locales y actuaciones musicales. El programa incluye también actividades familiares como el espectáculo musical infantil de Juan D y Beatriz Superhits en el Teatro Ramos Carrión.

Como extensión del programa, del 1 al 5 de octubre se desarrollará Zamora Orgullosa 2025 con encuentros literarios, podcasts en directo, feria de coches americanos y el VII Transgress Fest 'La Rebelión de las Raras'.

Programa completo

David Gago ha concluido sobre el programa que Zamora "no para tras el verano, con un programa para el mes de septiembre que persigue que las calles continúen con el mismo dinamismo como lo vienen haciendo en anteriores fiestas".