Zamora da el paso definitivo para remodelar las Aceñas de Gijón: se expropian los terrenos por 50.070 euros

El alcalde, en las Aceñas de Gijón en Zamora

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes varias medidas económicas y administrativas que afectan de forma directa a inversiones en la ciudad. Entre ellas, la expropiación de dos parcelas que permitirá ejecutar las obras de remodelación en las Aceñas de Gijón.

La operación afecta a las fincas 22 y 24 del polígono 41, con una superficie total de 13.608 metros cuadrados, y por las que el Consistorio zamorano abonará 50.070 euros por ambas parcelas.

Este trámite era imprescindible para dar luz verde a la intervención en el conjunto hidráulico y su entorno.

Mapa de las parcelas expropiadas en las Aceñas de Gijón

El proyecto de las Aceñas se refuerza también con una partida de 80.000 euros incluida en las modificaciones presupuestarias aprobadas en la sesión.

El dinero se destinará a las obras de recuperación de los molinos y al centro de interpretación del Paisaje Cultural Zamora y el Duero.

En total, el Pleno ha dado luz verde a modificaciones de crédito por valor de 2,3 millones de euros. Una parte corresponde a créditos extraordinarios, cifrados en 1.030.000 euros, que financiarán la renovación del alumbrado público en varias zonas de la ciudad.

Entre ellas, el parque de Las Viñas, la avenida Príncipe de Asturias, el polígono de Los Llanos o la plaza de La Marina.

La otra parte, con 1.294.870 euros, se centra en suplementos de crédito para inversiones diversas. Destacan los 315.000 euros que permitirán adquirir una autobomba nodriza para el servicio de bomberos, 182.399 euros para la recuperación ambiental del paisaje cultural del Duero o 160.000 euros para reparar el paso inferior de la avenida de Portugal.

También se contemplan 100.000 euros para el mantenimiento de edificios, 93.500 euros para implantar la recogida selectiva de biorresiduos y varias cantidades menores para actuaciones en distintos puntos de la ciudad.

El Pleno aprobó igualmente la Cuenta General del Ayuntamiento de 2024. El documento refleja un superávit de 10,3 millones de euros, con una inversión realizada de 7,3 millones, subvenciones de capital por valor de 4,7 millones y un rendimiento de intereses que superó los 2,1 millones.

Otro de los acuerdos fue la prórroga del contrato de arrendamiento de los locales de la calle Santa Teresa que mantiene el Consistorio con la Fundación Obra Social Castilla y León, Fundos.