El antiguo palacio provincial de Zamora, más cerca de reabrir sus puertas: la Diputación licita las obras por 446.000 euros

La nueva sede de la oficina de turismo de Zamora está cada vez más cerca de ser una realidad. Y es que, la Diputación provincial ya ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de obras de accesibilidad y adecuación del antiguo palacio provincial, situado en la calle Ramos Carrión, tras las cuales este edificio histórico volverá a abrir sus puertas.

Lo ha hecho con un presupuesto base de 446.250 euros (IVA no incluido), financiados íntegramente con fondos propios de la Institución para el ejercicio 2025.

Cabe recordar que, según informó la institución provincial el pasado mes de mayo, el proyecto contempla la adecuación de tres despachos que se destinarán a la oficina de turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora, así como a la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible, con el fin de mejorar la accesibilidad y funcionalidad de este edificio.

Se trata de la primera fase de un plan más amplio de modernización del edificio, que comenzará con la eliminación de las barreras arquitectónicas que han limitado hasta ahora su uso público.

La contratación se va a llevar a cabo mediante el procedimiento abierto simplificado, que agiliza la tramitación y favorece la concurrencia de las empresas interesadas. Así, han señalado que las ofertas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público antes del 25 de septiembre de 2025, a las 23:59 horas.

Tras su aprobación inicial el pasado mes de mayo, el proyecto fue sometido a un plazo de exposición pública de 20 días hábiles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el Tablón de Anuncios.

Si bien, dado que no se presentaron alegaciones, este fue aprobado automáticamente de forma definitiva.