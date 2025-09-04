Zamora se hermana con la ciudad palestina de Beit-Jala para mostrar "su rechazo al genocidio en Gaza"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha anunciado que el Ayuntamiento se hermanará con Beit-Jala, ciudad palestina de Cisjordania. La decisión busca mostrar el rechazo del consistorio zamorano al "genocidio" que considera se está produciendo en Gaza.

Guarido ha explicado en redes sociales que su intención es visibilizar que "Israel tiene un gobierno genocida". Por lo que ha exigido a los gobiernos que rompan "relaciones diplomáticas y económicas con quien se comporta de esa manera matando personas civiles e inocentes".

El alcalde también considera "correcto no dejarles participar en actos deportivos internacionales como se ha hecho tiempo atrás con otros países".

Además, el primer edil zamorano ha confirmado que el alcalde de Beit-Jala, Issa Kassis, visitará la capital zamorana a finales de octubre.

Su visita servirá para formalizar este hermanamiento que "encauzaría y alentaría cuantas iniciativas tiendan a favorecer el acercamiento y el estrechamiento de vínculos", según asegura el alcalde de Zamora.

Según Guarido, el acuerdo permitirá "el desarrollo de programas de aprendizaje, intercambios de actividades culturales, turísticas, deportivas y de cualquier otra índole enriquecedora para ambas comunidades".

Beit-Jala, una ciudad cercenada por los asentamientos

Beit-Jala es una ciudad palestina de Cisjordania con 17.000 habitantes. Se encuentra en la gobernación de Belén, a solo 2 kilómetros de esta histórica ciudad y a 7 kilómetros de Jerusalén.

La localidad palestina ha visto reducido drásticamente su territorio. Su extensión era "anteriormente de 14,50 km², pero actualmente es de aproximadamente 4,45 km² debido a la expropiación por parte de Israel", según explicó Guarido.

Israel construyó tres asentamientos en terrenos de Beit-Jala: Gilo, Har Gilo y Giv'at Hamatos, considerados ilegales según el derecho internacional. El mayor, Gilo, alberga a unos 40.000 colonos israelíes.

Guarido también recuerda que Beit-Jala "goza de una excelente calidad académica ya que alberga catorce escuelas privadas y gubernamentales". La ciudad cuenta con numerosas instituciones sanitarias y educativas.

El patrimonio religioso incluye "importantes iglesias tales como la de San Nicolás, la de la Virgen María, la de la Anunciación, la Luterana Evangelista de la Reforma", además del Seminario del Patriarcado Latino, el convento de Cremisan y la mezquita de Beit-Jala.

La ciudad también dispone de centros culturales como el Teatro Inad o el Teatro Al-Harah, hospitales, industrias farmacéuticas y "ocho hoteles y numerosos restaurantes", apunta Guarido. Por eso, el alcalde de Zamora recuerda que el turismo constituye "una de sus fuentes principales de ingresos".

Zamora, comprometida con la causa palestina

Este hermanamiento se enmarca en el constante apoyo del Ayuntamiento de Zamora a la causa palestina. En marzo de 2024, Guarido anunció una subvención de 20.000 euros para la atención psicosocial de menores desplazados en Gaza.

La capital zamorana ha acogido múltiples manifestaciones de solidaridad con Palestina organizadas por la Coordinadora Zamora con Palestina y con el apoyo de Izquierda Unida.

La ciudad también mantiene otros hermanamientos solidarios, como el iniciado con la Wilaya saharaui de Bojador.

La decisión de Zamora se suma a otros hermanamientos solidarios entre municipios españoles y palestinos.

Barcelona declaró a Gaza como su "distrito 11" y suspendió su hermanamiento con Tel Aviv. Mientras que Alboraya (Valencia) acordó hermanarse con Gaza en mayo de 2024. Alcorcón firmará un hermanamiento con la gobernación palestina de Salfit.

El conflicto: más de 60.000 palestinos muertos

La guerra de Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás contra Israel. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, más de 63.459 palestinos han muerto, "en su gran mayoría civiles", como apunta Guarido.

Entre las víctimas se cuentan 18.430 niños palestinos, incluidos 916 bebés menores de un año. Las mujeres representan más de 11.800 fallecidas. Save the Children calcula que 26.000 niños gazatíes han muerto o resultado heridos.

En Cisjordania, donde se ubica Beit-Jala, los ataques israelíes y la violencia de colonos han causado la muerte de al menos 1.004 palestinos, incluidos 213 niños. Más de 16.000 palestinos han resultado heridos en este territorio.

La Franja de Gaza ha quedado devastada por los bombardeos israelíes. Más de dos millones de gazatíes han sido desplazados forzosamente de sus hogares. El 95% de la población carece de acceso regular a agua potable.

Según la ONU, 281 personas han muerto por inanición, 114 de ellas niños. La organización declaró oficialmente una hambruna en la ciudad de Gaza "causada deliberadamente por Israel". Las calorías diarias consumidas por los gazatíes eran "netamente inferiores" a las que recibieron las víctimas del campo nazi de Auschwitz.

Diversos organismos internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, han emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.