Puente defiende que la eliminación de frecuencias de tren en Sanabria ha aumentado el número de viajeros

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este jueves que la eliminación de frecuencias de la alta velocidad en Sanabria (Zamora) ha incrementado el número de viajeros. Así se ha pronunciado durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

Puente ha asegurado que el tren es "una herramienta para la cohesión territorial" pero ha abogado por "no cometer el error" de asegurar que la alta velocidad ".es un elemento de vertebración de la España vaciada".

“La alta velocidad es un servicio comercial, no un servicio público ni de interés público, y se rige por las reglas del mercado", ha señalado, asegurando que Zamora se vio perjudicada por el recorte de la duración del trayecto entre Madrid y Vigo, ya que fueron eliminados los servicios de tren de primera hora desde y hasta Sanabria.

"Sanabria contaba con ocho frecuencias de alta velocidad diarias", ha asegurado, señalando que "eran muy pocas personas" las que utilizaban algunas frecuencias. "Los horarios de ahora les vienen mejor, por eso han subido los viajeros", ha afirmado.

Además, el ministro ha recordado que "teníamos unos trenes a Galicia, en concreto a La Coruña y a Vigo, que son los dos polos entre los que hay que mover el mayor volumen de personas, que estaban tardando demasiado, empleando unos tiempos poco competitivos" y que, por ello, Renfe suprimió "una frecuencia de ida y otra de vuelta para tener un tren más directo".

Según Puente, esa medida "ha permitido incrementar un 40% el tráfico de viajeros a Galicia con respecto al año pasado". "¿Y saben lo paradójico de todo esto? Que Puebla de Sanabria también ha aumentado el número de viajeros", ha afirmado, recordando que "el tren mañanero no lo cogía la gente" y que esos trenes son utilizados por personas que "van a hacer turismo".

Respuesta del PP

El encargado de responder al ministro ha sido el diputado del PP por Ávila, Héctor Palencia, que ha denunciado que la media distancia en el transporte ferroviario "es la gran olvidada", y acumula retrasos e incidencias "desde que Sánchez llegó al Gobierno".

Palencia ha asegurado que en "ciudades como Logroño, Almería o Ávila, el tren tarda hoy más que el siglo pasado". "Se ha hablado mucho de despoblación este verano e incluso se ha hecho una campaña de turismo sobre la despoblación", ha señalado.

"Elimina las paradas de tren de Sanabria; en la España rural, suprime paradas de buses; y está cerrando poco a poco los aeropuertos regionales. Vaya escandalosa respuesta", ha insistido.