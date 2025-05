El presidente de Renfe justifica la supresión de frecuencias en Castilla y León por "su uso absolutamente residual"

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha justificado los motivos detrás de la supresión de varias frecuencias en paradas de Segovia, Medina del Campo y Sanabria, asegurando que responden a "criterios técnicos".

Así lo ha asegurado en Onda Cero Castilla y León, donde ha indicado que este cambio es fruto de un estudio para una nueva reordenación de los servicios en Galicia, que aunque atraviesa Castilla y León, asegura que "no es una supresión de paradas".

Sobre las frecuencias concretas eliminadas en Sanabria, Medina del Campo y Segovia, ha asegurado que se trataba de trenes con un "uso absolutamente residual". Y ponía como ejemplo que en Sanabria, ese tren era utilizado por "menos de cinco personas" en una dirección y "ocho personas al día" en la otra.

En el caso de Medina del Campo, insistía en que "no solo no se suprimen paradas, sino que estamos hablando de un aumento del 75% de las plazas que se ofertan".

Respecto a Sanabria, el presidente de Renfe ha asegurado que había "una modificación de un tren por la mañana que era directo y que ahora se tiene que hacer mediante una conexión hasta Zamora y en Zamora coger un tren que te puede dejar en Madrid".

Añadía que en todos los casos se había buscado "la mejora del servicio en Galicia intentando no afectar a Castilla y León, que también para Castilla y León se está beneficiando de mejores tiempos y un aumento del número de plazas".

Fernández Heredia defiende que "es bueno que los trenes permeen el territorio", pero advertía que si en la alta velocidad "cada tren para absolutamente todas las paradas, lo que vamos a conseguir es que el transporte ferroviario de alta velocidad no sea competitivo".

Por eso, indicaba que no se eliminaban todas las paradas, sino "aquellas paradas que ya han demostrado que no estaban siendo utilizadas", buscando "una mejor eficiencia para conseguir tener un transporte ferroviario que sea una alternativa a la pandemia".

Sobre la confusión entre supresión de frecuencias y aumento de plazas, Fernández Heredia explicaba que "se sustituyen trenes que tenían menos plazas y velocidades inferiores por trenes, que son los nuevos 106, que tienen muchas más plazas y además tienen mayor velocidad".

Y asegura que esto permitirá "mejorar la oferta en número de plazas y reducir tiempos de viaje y disponer además de trenes más modernos y con cierta fiabilidad".

Ante las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que pedía suprimir paradas en Castilla y León para reducir tiempos desde Galicia a Madrid, y que finalmente se ha materializado, el presidente de Renfe respondía que "no es correcta ni una cosa ni la otra".

Por lo que ha asegurado Renfe no estaba "al albor de las declaraciones de unos cuantos", sino que la política ferroviaria debía responder "a criterios de interés general, de interés público, de servicio público y también de servicio comercial" y que las decisiones se toman "basadas en los datos y basadas en la mejor eficiencia de los recursos".

También ha defendido que Renfe no se hace cargo "de las declaraciones que harán diferentes personas" y que esas opiniones "a veces coinciden con criterios técnicos y a veces no". Además, ha acusado a diferentes responsables políticos de lanzar "bulos" como que se iban a eliminar 11 trenes en Segovia, que se reducían servicios en Medina del Campo, o que Puebla de Sanabria quedaba desatendida, "y también estoy incluso escuchando peticiones por parte del Partido Popular en Galicia de que los trenes no hagan hoy mismo", lo que consideraba falso.

Además ha negado agravios territoriales poniendo como ejemplo a Sanabria, de la que ha asegurado que es "la población de España con más oferta de plazas por ratio de habitantes de toda España", con "mil plazas en alta velocidad por cada mil habitantes", por lo que "se podría trasladar dos veces toda la población de Sanabria" con la alta velocidad.

Por eso, considera que "hacer discursos de que se abandonan los territorios porque se haga un ajuste de servicio responde a otras políticas que quizás intentan ocultarse alimentando polémicas y bulos respecto a los ajustes en el servicio ferroviario".

Sobre las quejas de viajeros y asociaciones de Sanabria, Medina del Campo y Segovia, que aseguraban que las frecuencias afectadas tenían muchos viajeros y coincidían con horas punta, Fernández Heredia ha defendido que Segovia contaba con 52 circulaciones, "más que Calatayúd, más que la mitad de las que pueda tener Cornellá que tiene 45, Calatayúd que tiene 20 o Medina del Campo que tiene 14".

De las tres frecuencias eliminadas, aseguraba que "hay una alternativa dentro de un rango de 6 minutos" y que el uso de esas circulaciones en Segovia era "del 0,25% de los viajeros" y en Sanabria "del 0,43%".

Añadía que, aunque se puedan apelar a "argumentos emocionales", la realidad de los datos obliga a "explotar la infraestructura ferroviaria de la manera más eficiente tanto desde el punto de vista económico como social".

Pero precisaba que "desde el punto de vista social no significa que se tengan que tomar las decisiones a golpe de emoción, haciendo que el conjunto del sistema sea difícil". Recordaba que los trenes "pasan por territorios pero también van a lugares periféricos, más alejados y peor conectados que también necesitan conectividad y vertebración territorial, y todo se puede hacer con un equilibrio".

Por eso, concluía que "no se puede decir que porque se quita una frecuencia se ha dejado un servicio ferroviario, o decir que desaparecen 11 circulaciones cuando no es cierto".

En cuanto a la demanda recurrente de los usuarios para que haya más frecuencia en trenes Avant, especialmente usados por trabajadores, Fernández Heredia explicaba que Renfe "está continuamente revisando aquellas franjas horarias y servicios que tienen problemas de demanda y en cuanto tenemos disponibilidad seguimos avanzando".

Finalmente, el presidente de Renfe ha recordado que "los recursos no son infinitos, el número de trenes que hay y que entran en la vida por capacidad son los que son". Pero ha destacado que "el servicio de Avant para Segovia, Valladolid, Zamora o Salamanca ha mejorado muchísimo y se ha incrementado en los últimos años, y mientras sigamos teniendo más demanda seguiremos avanzando".