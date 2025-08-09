Miles de personas claman en Sanabria para recuperar los AVE suprimidos: "Es una humillación en toda regla"

Miles de personas se han concentrado este sábado en la estación de Sanabria AV, en Otero de Sanabria, convocadas por la asociación ‘Viajeros Jodidos Sanabria AV’. El acto, bajo el lema 'Todos a Sanabria AV', ha servido para denunciar de nuevo la supresión de frecuencias de alta velocidad en la provincia de Zamora y para exigir la restitución de los servicios ferroviarios perdidos meses atrás.

El texto denuncia que hace un año la estación quedó con solo dos trenes diarios por obras supuestamente en Chamartín, aunque estas continúan hasta hoy. La plataforma en cuestión logró que Renfe incrementara la frecuencia a cuatro trenes diarios, hasta que altos cargos pactaron suprimir los trenes de la mañana, "los más útiles para que Vigo estuviera en Madrid antes de las 11 de la mañana".

Los convocantes han criticado que "les estorbamos, así de claro", mientras "22 trenes al día pasan sin parar" por la estación. Esto, según el manifiesto, supone una "provocación, una humillación en toda regla" y una discriminación que niega derechos básicos como "el derecho a trabajar, a acudir en media hora al hospital a 120 kilómetros, a estudiar y, sobre todo, a la igualdad y a la no discriminación".

Además, la plataforma alerta de la "inmediata supresión de trenes" que ya ha provocado la falta de billetes la mayoría de los días, calificando esta situación de "penoso atropello" y "una indignidad en toda regla".

Sobre el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, han criticado su "desprecio" hacia la comarca y por plantear que, para mantener los trenes, la Junta de Castilla y León y la Diputación deberían costearlos, algo que el manifiesto califica como "dislate social" e "inédito en España en Alta Velocidad".

Además, han recordado que Sanabria es una comarca "de las más despobladas de España, con una edad media superior a 57 años y un hospital de referencia a 240 kilómetros por carretera peligrosa". Los trenes AVE de la mañana, añaden, "nos pueden salvar la vida" al permitir un acceso rápido a la sanidad pública.

El manifiesto también recuerda que la línea AVE fue financiada con fondos públicos y europeos para reforzar la cohesión territorial, prestando atención especial a zonas rurales con despoblación grave. Señalan que esta financiación y los compromisos se están incumpliendo, lo que podría derivar en una denuncia ante la Comisión Europea.

Además, se critica la pasividad de la Secretaría de Estado del Reto Demográfico, que, según la plataforma, no ha actuado para revertir la supresión de trenes.

Entre las demandas destacan la devolución de los trenes suprimidos y la normalización de la venta de billetes, "porque ni ayer ni hoy hay billetes desde Madrid". Exigen también que la Junta instale una parada de autobuses en la estación para mejorar la interconexión y que Adif cumpla con la instalación de ascensores y marquesinas prometidas.

El manifiesto concluye con un llamamiento a la diáspora sanabresa para que apoye las iniciativas en defensa de la estación, incluida la Proposición No de Ley que se debatirá en septiembre en el Congreso.

La plataforma reclama, entre otros puntos, que si en 15 días no se revierten las supresiones, dimita el secretario de Estado del Reto Demográfico, Francesc Boya. También piden una disposición legal que impida eliminar trenes básicos sin dictamen previo en zonas con baja densidad de población.

La concentración terminó con agradecimientos especiales a asistentes y plataformas afines y el compromiso de seguir luchando "frente a los poderosos" por los derechos de la comarca.

El manifiesto también ha apelado a la diáspora sanabresa para que mantenga la presión y apoye las iniciativas en marcha. Los organizadores subrayaron que "la continuidad de esta estación depende de nuestra vigilancia" y llamaron a "intervenir y apoyar todas las acciones que se emprendan".

Respaldo institucional de la Diputación de Zamora

El presidente en funciones de la Diputación, Víctor López de la Parte, y el vicepresidente segundo, Ramiro Silva

A la concentración han acudido partidos políticos como Podemos, con Pablo Fernández, o NueveCyL, con Silvia Clemente. Y también han contado con el apoyo institucional de la Diputación de Zamora, donde su presidente en funciones de la Diputación, Víctor López de la Parte, y el vicepresidente segundo, Ramiro Silva Monterrubio, encabezaron la delegación provincial que participó en la concentración ciudadana para exigir al Gobierno y a Renfe la rectificación de lo que consideran una medida injustificada.

La institución provincial ha reiterado su "rechazo rotundo" a la supresión de las dos paradas de tren que se realizaban en la estación AVE de Otero de Sanabria hasta el pasado 9 de junio.

Según los representantes de la Diputación, la eliminación de estos servicios afecta gravemente a la movilidad de los vecinos de Sanabria-La Carballeda y, en general, a toda la provincia.

López de la Parte ha afirmado que "esta decisión es injusta, perjudicial y carente de sentido, pues limita el acceso de los ciudadanos a un transporte público rápido, seguro y sostenible".

Desde la Diputación sostienen que la medida impacta de forma directa en trabajadores, personal sanitario, docentes y profesionales que necesitan una conexión ágil con otras ciudades.

La institución provincial advierte de que la supresión supone un obstáculo en la lucha contra la despoblación y un golpe a la igualdad de derechos.

"No se puede hablar de equilibrio territorial mientras se reducen servicios básicos en territorios ya alejados de los grandes núcleos urbanos", ha defendido López de la Parte.

Por ello, Diputación ha anunciado que respaldará todos los actos y movilizaciones en defensa de esta reivindicación y reclamó al Gobierno y a Renfe una rectificación inmediata para garantizar la funcionalidad de la estación AVE de Otero de Sanabria como infraestructura estratégica para toda la provincia.