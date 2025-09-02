Zamora se impregna de magia para vivir las jornadas internacionales este mes de septiembre

Este mes de septiembre, Zamora se impregnará de magia para vivir las más de 40 actividades para todos los públicos programadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León con motivo de las XXXII Jornadas Internacionales.

Una programación en la que se han incluido conciertos como el de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dentro del marco del Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos, además de actividades infantiles, exposiciones y talleres.

Las exposiciones en el Museo Etnográfico de Castilla y León, por su parte, traen dos novedades como 'Zamorabricks! Una ciudad Lego® pieza a pieza', que arrancará el domingo 7 de septiembre, y 'Lo sagrado en lo cotidiano', desde el jueves 25.

Por otro lado, el Centro Cultural La Alhóndiga será el lugar donde se aposentará durante todo el mes la exposición 'Bajo pluma de mujer', del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Habrá otras exposiciones como 'Los puentes que nos unen. Cien años de ingeniería civil en Zamora (1849-1949)' en el Archivo Histórico Provincial de Zamora; 'Lengua, Cultura y Etnografía de Sanabria. En agradecimiento a Fritz Krüger' y 'Objetivo paquidermo. Muestra de fotografía y miniatura', en el MECyL; o 'Pennetier. Presencia', en el Museo de Zamora.

Las XXXII Jornadas Internacionales contarán también con la exposición de fotografías 'Maravillas en las sombras: un viaje de magia y humanidad', que estará en la Biblioteca Pública. Asimismo, al escenario se subirá el espectáculo Globsesión de Willy Monroe, el 29 y 30 de septiembre, a las 20:00 horas en el MEcyL.

También se incluye la actividad 'Abrapalabra', que tendrá lugar el día 30 a las 19:00 horas en la Biblioteca Pública.

El MECyL acogerá una proyección y un coloquio de 'Las noches del imaginero: ruta teatralizada sobre la figura y obra de Ramón Álvarez'. Será el día 18:00 a las 20:00 horas. En el apartado teatral, la Biblioteca Pública traerá títulos como 'En el llano', el viernes 5 a las 19:00 horas o 'Penélope Glamour y No sabe/no contesta', el día 19 a las 19:00.

La Red de Circuitos Escénicos llevará hasta aquí 'Los monólogos de Juan Sinde', el domingo 28 a las 18:30 horas. Los más pequeños disfrutarán de 'El Principito Freak Show', '¡Hombre, que orquesta!' (en Bermillo de Sayago), 'The Puppert Circus' y 'Yo Tarzán' (en Benavente).

La música será también una de las protagonistas en la Biblioteca Pública, ya que tendrá lugar el concierto de jazz contemporáneo el jueves 11 a las 19:00 horas. O el de piano 'Panta Rei' el día 12 a las 19:00.

El Museo Etnográfico será también escenario de coloquios como la conferencia ‘Sobre galerías urbanas y otros cuentos’ y el debate ‘Brainrot y Bazof(IA)’. La Biblioteca Pública acogerá presentaciones de libros como ‘Los viajes innecesarios’ y ‘Dibújame’, además de su programación de narración oral con ‘Ancha es Castilla’.

Los talleres completan la oferta con propuestas para adultos, como danzas africanas, y para los más pequeños, con actividades como ‘Los poderes de Jorge’, ‘Construimos con piezas Lego’, los talleres ‘Nuestro museo’, y ‘Casas con historia’.

Con esta programación, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con una cultura plural, participativa y cercana, que contribuye a la cohesión social y al dinamismo cultural en la provincia de Zamora.