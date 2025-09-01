Un terremoto sacude Sanabria de madrugada: es el quinto seísmo de Zamora en lo que va de año

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto en la provincia de Zamora el pasado sábado, 30 de agosto, a las 02.28 horas.

Se trata del quinto seísmo que se detecta en territorio zamorano en 2025 y ha ocurrido en el término municipal de Hermisende, en la Alta Sanabria. Según el IGN, ha tenido una magnitud de 2 en la escala de Richter y una profundidad de 5 kilómetros.

Este se suma a los registrados el pasado mes de junio en Galende, con una magnitud de 1,9; en mayo en Pedralba de la Pradería, con una magnitud de 2,1; en marzo en Videmala, con una magnitud de 2,7 en la escala de Richter; y en Muelas del Pan, con una intensidad de 2,4 en la escala de Richter.

En el caso de este último en Sanabria el temblor no ha producido daños de ningún tipo y no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.