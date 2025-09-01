Llamamiento a los zamoranos para reflotar el turismo en Sanabria: "Tenemos que ser los primeros en apoyar"

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha lanzado un mensaje dirigido a los zamoranos para impulsar la recuperación turística tras el incendio que este verano ha afectado especialmente al Lago de Sanabria.

"Tenemos que seguir apostando por difundir la promoción turística del Lago de Sanabria", ha afirmado, subrayando la importancia de que los zamoranos sean los primeros en visitar la zona y consumir en la hostelería local.

Prada ha recordado que estos establecimientos "han perdido 15 días prácticamente de beneficios y de recursos con los que subsisten todo el año", y ha recalcado que la colaboración de la población local es clave para reactivar la economía local.

"Los zamoranos tenemos que ser los primeros en consumir y en apoyar un entorno tan maravilloso como el del Lago de Sanabria", insistía.

Además, el delegado territorial ha anunciado que la Junta está barajando la puesta en marcha de un plan especial de promoción turística centrado en la hostelería y en los municipios afectados por los incendios.

Según ha explicado, este plan pretende compensar las pérdidas de la temporada alta y reforzar la actividad económica local con acciones concretas de promoción y difusión del lago y su entorno.

El delegado finalmente hizo hincapié en que este esfuerzo forma parte de la recuperación integral tras la emergencia, buscando que la vida en la zona vuelva a la normalidad y que la población y los visitantes "puedan disfrutar de Sanabria de manera segura y sostenible".