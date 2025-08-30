Las mejores vistas del Lago de Sanabria, pero vacíos en pleno agosto: "La gente comenta que está todo negro y es mentira"

Es 27 de agosto y el Chiringuito Viquiella, uno de los más famosos de Sanabria, tiene su terraza casi vacía. El establecimiento cuenta con una de las vistas más privilegiadas al imponente Lago de Sanabria, en la playa del mismo nombre, y en años anteriores, no quedaría una silla libre en el lugar.

Pero hoy no es así. Hoy, Braulio y Miguel, dos de los camareros del chiringuito, apenas han servido seis comidas en toda la jornada. "En una fecha así habríamos dado más de 200", se lamenta uno de ellos.

El incendio declarado el 14 de agosto en Porto de Sanabria y que afecta desde entonces al Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto y Alrededores, no solo ha quemado más de 16.000 hectáreas según la Junta de Castilla y León (20.000 según Copernicus). Ha destrozado por completo la temporada estival en la comarca de Sanabria.

Braulio y Ángel preparan cafés para los pocos clientes de hoy

Un territorio que "necesita" de un buen verano para vivir el resto del año. De hecho, este negocio solo abre en la temporada estival para trabajar a todo trapo.

Pero desde hace dos semanas, los turistas no están, los vecinos no tienen el cuerpo para el ocio y el precioso Lago de Sanabria apenas tiene unos valientes visitantes, que se maravillan con el paisaje que sigue ahí.

Eso es en lo que más insisten Braulio y Miguel de todo este asunto. "El Lago está bien, lo puede ver cualquiera, está verde y ahora ya se ha ido el humo", explican.

Están muy hartos de "las fake news" que ven pasar por redes sociales desde que comenzó el fuego, donde "te pintan que todo esto está en llamas".

"La gente comenta sin saber que está todo negro, que no se puede venir porque están todas las carreteras cortadas y los pueblos vacíos y es mentira", se queja.

Unos turistas admiran la vista del Lago de Sanabria desde sus sillas

Pero lo cierto es que los municipios y localidades desalojados días atrás ya tienen a sus vecinos de vuelta y solo la vía que une San Martín de Castañeda con la Laguna de los Peces permanece cortada.

"Es nuestra semana estrella"

Toda esta desgracia ha ocurrido "en nuestra semana estrella", explican Miguel y Braulio, mientras terminan de poner los pocos cafés del día. Normalmente, la última quincena de agosto es boyante y ajetreada, pero ahora los números no salen.

Ángel sirve a unos clientes en el chiringuito, a los pies del Lago de Sanabria

"Hay que pagar sueldos, Seguridad Social, impuestos y todo eso", añade Miguel, quien espera que esas prometidas ayudas del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León sean realmente efectivas y, sobre todo, "lleguen a tiempo, porque si no muchos van a tener que cerrar".

Una vez pasado el susto, los comentarios en la terraza a medio gas fluctúan entre la tristeza y la incertidumbre del futuro. Locales y visitantes se preguntan si "esto va a tener remedio" y si no acabarán "olvidados como en la Sierra de la Culebra".

Unos visitantes disfrutan del Lago de Sanabria, que luce verde

Porque a Sanabria y Aliste les separan apenas unos pocos kilómetros, por lo que saben bien por sus vecinos lo que es "perderlo todo" y que, cuatro años después, "sigan sin nada recuperado".