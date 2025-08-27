La anécdota de Felipe VI rememorando en Sanabria un campamento cuando tenía 10 años: “Yo le di de comer”

Como si de un cuento de reyes se tratara, hoy la comarca de Sanabria (Zamora) ha mezclado llantos del presente con recuerdos del pasado. En estos momentos, esta zona huele a ceniza y a dolor, pero también a esperanza tras la visita de los Reyes de España.

En ese clima de reivindicación pero también de gratitud, un recuerdo de hace casi medio siglo, en concreto 47 años, se abrió paso. Y es que Felipe VI mantiene una relación especial con Sanabria.

En marzo de 1978, el entonces príncipe llegó al lago de Sanabria donde se organizaban unos cursillos de náutica y montañismo. Pues bien, 47 años después el pasado ha vuelto a la provincia.

Entre los vecinos que esperaban al monarca, una mujer confesaba su orgullo con una sonrisa contenida: “Esta señora le dio de comer en su día, en el año 78”. Y ahí apareció la protagonista.

“Se acordaba del albergue, no de mí, pero sí del lago”, explicó a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León emocionada. Su anécdota devolvió por un instante a Felipe VI a la primavera de 1978, cuando con apenas diez años se alojó en el albergue de San Martín de Castañeda.

“Ha sido una buena impresión”, resumió la mujer que hace años sirvió un plato al príncipe.

Entonces, el heredero participó en un campamento infantil con muchos más escolares. Juntos practicaron náutica y montañismo en un Lago de Sanabria que hoy, en parte, aparece cercado por el negro de las cenizas, pero que muestra su agradecimiento a la visita.

“Estamos muy contentos de que haya llegado porque es importante para la zona. Y para el turismo. Sanabria está quemada, pero no toda”, contó otra vecina a la entrada del pueblo, consciente de que la visita de Felipe VI y doña Letizia no es solo un gesto simbólico, sino también un recordatorio para que las ayudas no se retrasen.

“Que lleguen ya, no en diez años, y que no caiga en el olvido como pasa con la DANA”, reclama con la voz firme.