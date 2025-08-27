La desesperación ante los Reyes de Pablo, Marta y Víctor, afectados por los incendios de Sanabria: "Está todo arrasado"

Los Reyes Felipe VI y Letizia han visitado este miércoles el entorno del Lago de Sanabria, en la provincia de Zamora, uno de los territorios más afectados por los terribles incendios de este verano, para conocer la última hora y el estado de situación de los fuegos, además de saludar a algunos representantes de los equipos de extinción para agradecerles su labor.

Sus Majestades han tenido también la ocasión de conversar con algunas de las personas afectadas en la zona, que les han transmitido sus preocupaciones y ruegos de cara a la futura reconstrucción de un territorio especialmente golpeado por las llamas.

La ganadera Marta Fernández, una de las afectadas del municipio de Ribadelago en Sanabria, ha pedido a los Reyes que intercedan para que se levante el acotamiento de una zona en la que su ganado podría alimentarse, ya que el pasto de la sierra, según ha señalado, "está abrasado".

"La desesperación me hizo escribirles una carta, les mandé fotos y vídeos de cómo están los pastos de arriba y les pedía que intercedieran por mí porque tenemos una zona en Ribadelago que no ha sufrido nada por el fuego, donde el ganado come y querría que me levantaran el acotamiento y que me permitieran sacar el ganado para una zona más limpia", ha comentado.

Fernández ha asegurado que su explotación "no peligra". "Lo que peligra es el alimento y poder arrancar con el ganado. Mi marido hace más de 20 años tiene la explotación ganadera y contamos con unas 200 cabezas de ganado, hemos intentado salvar todo lo que hemos podido", zanja esta ganadera, visiblemente afectada.

Pablo Galán es uno de los evacuados debido a los incendios, que ha agradecido la visita a los Reyes. "Es un detalle que vengan en una situación como esta", ha señalado. Galán ha explicado que "enseguida" dieron la orden de evacuación tras estallar los fuegos.

"Nos fuimos todo el mundo con las personas mayores, se quedaron los voluntarios en el pueblo y ayudaron mucho a las brigadas de incendios para que supieran por dónde se tenían que dirigir. Está todo arrasado y es una pena de lo verde y bonito que estaba todo a nivel de visitantes cómo se ha quedado", ha afirmado.

Víctor Coco, propietario del hotel Villa Lucerna, ha agradecido la visita a los Reyes porque, a su juicio, demuestra "que la zona es segura".

"El sector turístico se ha visto afectado económicamente, todavía no se han valorado las pérdidas económicas que supone esto. La zona es segura, actualmente no hay cortes de carreteras, la gente puede venir a la zona del Lago, el baño tiene que estar controlado porque siguen cargando aviones y helicópteros para los incendios de la zona de La Baña", ha detallado.

Coco ha afirmado que lo que necesita la zona es "que vuelva el turismo". "En septiembre vamos a ver si se recupera un 40% porque hemos pasado de un 90% de ocupación a cero en los pueblos desalojados y se han visto afectados también otros pueblos por la densidad del humo", ha señalado.

Este hostelero ha transmitido que "el entorno es seguro" aunque ha reconocido que "el humo durará posiblemente un mes". "Es muy difícil controlar, y esperamos que en los focos que se puedan reavivar actúen rápido los retenes y los medios aéreos", ha zanjado.