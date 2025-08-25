Esto es lo que cuesta montar una oficina en el Vivero de Empresas de La Aldehuela en Zamora

El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la aprobación definitiva del acuerdo regulador del precio público por el aprovechamiento de los espacios del Vivero de Empresas de la Diputación de Zamora.

Dicho texto establece las tarifas para naves y despachos destinados a emprendedores en las edificaciones de La Aldehuela.

El Pleno Corporativo aprobó inicialmente estas tarifas el 13 de junio. Tras un período de información pública de 30 días hábiles, sin recibir reclamaciones, el acuerdo provisional se convierte en definitivo.

Según la Diputación de Zamora, entidad gestora del mismo, se busca "ordenar los instrumentos que la institución pone a disposición de los empresarios" y reforzar el apoyo al emprendimiento en la provincia.

El acuerdo regula los servicios incluidos en el precio público: mobiliario, calefacción, energía eléctrica, agua, sistemas de prevención de incendios, vigilancia, aseo y aparcamiento.

También contempla el uso de instalaciones compartidas, como sala de reuniones y aula, así como servicios compartidos como internet.

Las naves disponibles tienen superficies entre 33,24 y 71,24 metros cuadrados. Sus tarifas mensuales oscilan entre 333,40 y 672,09 euros.

Los despachos, de entre 13,53 y 26,6 metros cuadrados, tendrán precios entre 127,64 y 250,95 euros. A estas cantidades se aplicará el correspondiente IVA.

Solo podrán acceder a estas naves y despachos los viveristas autorizados conforme a los criterios del Reglamento que regula el uso privativo de los espacios.

La Diputación destaca que este acuerdo es "un paso más para favorecer el emprendimiento y apoyar al tejido empresarial" tras la disolución de Sodeza, aprobada en febrero de 2024.