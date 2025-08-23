Herido un hombre tras caer al río en la zona de Las Aceñas de Zamora
El hombre de 59 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora.
Un hombre de 59 años ha tenido que ser atendido tras caer al río en la zona de Las Aceñas, en la compuerta, en Zamora.
Los alertantes llamaron al 112 a las 10:25 horas de este sábado y solicitaron asistencia para el hombre indicando que no podía salir y que le estaban sujetando para que no se desplazara.
Así, el 112 da aviso del accidente a Policía Local, a la Policía Nacional, a los bomberos de Zamora, y a Emergencias Sanitarias, que envía una UVI móvil.
Los facultativos de Sacyl a su llegada atienden al herido y lo trasladan al Complejo Asistencial de Zamora.