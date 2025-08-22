Un hombre muere calcinado en su vivenda en Riego del Camino

Un hombre de 69 años ha perdido la vida en el incendio de su vivienda en la localidad zamorana de Riego del Camino, declarado anoche a las 22:41 horas.

El centro coordinador de emergencias 112 Castilla y León recibía la llamada de aviso y dio traslado del suceso a la Guardia Civil, los Bomberos y a los servicios sanitarios.

Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos de la Diputación, una del parque de Benavente y otra del parque Zona Centro de Zamora.

También se desplazaron Bomberos de la capital, una ambulancia de soporte vital básico y un médico del centro de salud de Villarrín de Campos.

El incendio, originado por causas que aún se desconocen, se propagó rápidamente por la vivienda.

El tejado terminó colapsando y la casa quedó completamente calcinada. Pese a la magnitud de las llamas, los bomberos lograron que el fuego no se extendiera a las viviendas colindantes.

En el interior de la vivienda se hallaba el varón fallecido. Los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El incendio quedó sofocado tras una compleja intervención nocturna, según apuntan desde la Diputación de Zamora.