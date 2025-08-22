Un hombre muere calcinado en su vivenda en Riego del Camino

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nUn hombre de 69 a\u00f1os ha perdido la vida en el incendio de su vivienda en la localidad zamorana de Riego del Camino, declarado anoche a las 22:41 horas.\nEl centro coordinador de emergencias 112 Castilla y Le\u00f3n recib\u00eda la llamada de aviso y dio traslado del suceso a la Guardia Civil, los Bomberos y a los servicios sanitarios.\nHasta el lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos de la Diputaci\u00f3n, una del parque de Benavente y otra del parque Zona Centro de Zamora.\nTambi\u00e9n se desplazaron Bomberos de la capital, una ambulancia de soporte vital b\u00e1sico y un m\u00e9dico del centro de salud de Villarr\u00edn de Campos.\nEl incendio, originado por causas que a\u00fan se desconocen, se propag\u00f3 r\u00e1pidamente por la vivienda.\nEl tejado termin\u00f3 colapsando y la casa qued\u00f3 completamente calcinada. Pese a la magnitud de las llamas, los bomberos lograron que el fuego no se extendiera a las viviendas colindantes.\nEn el interior de la vivienda se hallaba el var\u00f3n fallecido. Los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida.\nEl incendio qued\u00f3 sofocado tras una compleja intervenci\u00f3n nocturna, seg\u00fan apuntan desde la Diputaci\u00f3n de Zamora.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n