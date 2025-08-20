La periodista zamorana Andrea Peláez se casa: "Un sí como una catedral"

Suenan campanas de boda. La periodista zamorana Andrea Peláez, conocida como la voz del fútbol femenino en el programa 'Tiempo de juego' de la cadena COPE, se casa.

Así lo ha anunciado ella misma en sus redes sociales, donde ha compartido tres imágenes del especial momento en el que su pareja le pidió matrimonio. "Un sí como una catedral", ha escrito la periodista junto a las instantáneas.

La publicación revela que la pedida tuvo lugar en uno de los lugares más mágicos de Lausana, Suiza, donde Andrea se encontraba cubriendo la Eurocopa femenina.

Tal y como ella misma confesó, la experiencia no terminó "como soñaba" tras la derrota de la Selección Española en la final. Sin embargo, en lo personal, la cosa fue muy diferente, pues durante este viaje vivió el que sin duda se ha convertido en uno de los momentos más mágicos, especiales e importantes de su vida. Un instante que, muy seguramente, jamás olvidará.

Este marca el inicio de una nueva etapa de la que, por el momento, no han trascendido más detalles. Si bien, ahora Andrea se embarca en una aventura de preparativos para el que será uno de los días más importantes de su vida y de la de su futuro marido, al cual siempre ha mantenido en un discreto segundo plano. Tanto, que son pocas las imágenes que ha compartido en sus perfiles junto a él. Si bien, esta vez, la ocasión lo merecía.

Las primeras reacciones a la buena nueva no se han hecho esperar. Enseguida, su publicación se ha llenado de likes y comentarios de anónimos y famosos que no han dudado en darle la enhorabuena por este gran acontecimiento.

Entre ellos se encuentran sus propios compañeros de profesión e incluso grandes figuras del deporte. "Felicidades", ha escrito Marcus Cooper, piragüista y abanderado español de las Olimpiadas de París 2024; "Enhorabuena", ha publicado Juanma Castaño.

A estos se suman, además, Susana Guasch, Sandra Díaz, Miguel Ángel Díaz, Helena Condis Ana Iglesias, Paco Cubelos, Claudia Collado y Fernando Morientes, entre otros. Y es que ellos también han querido enviar mensajes a la zamorana para felicitarla: "Felicidades, pareja" y "enhorabuena, preciosos", son algunos de los que se pueden leer en el post.

Con todo ello, Andrea Peláez prueba que su vida personal va tan bien como la profesional, donde triunfa como periodista deportiva tras una década formando parte de la élite del piragüismo. Sus primeros pasos en comunicación los dio en un periódico de Zamora cuando aún estudiaba la carrera en la Universidad Carlos III de Madrid.

Tras ello dio el salto a la radio haciendo prácticas en Onda Cero Zamora, donde descubrió que era a eso a lo que quería dedicarse el resto de su vida. Así, se formó hasta que se le presentó la oportunidad de marcharse a trabajar a Madrid, en concreto, al programa Al primer toque de la misma cadena.

Andrea también llegó a tocar la parte de comunicación corporativa, pero, al igual que la prensa escrita, tampoco le gustó. Por ello, decidió hacer el curso de periodismo deportivo en la COPE sin saber que este le abriría las puertas a cumplir el sueño de su vida.

Nada más terminar, Paco González le ofreció quedarse en Tiempo de Juego y la zamorana no se lo pensó. Desde entonces, Andrea escribe su historia en un programa que, además, le ha permitido vivir las grandes "experiencias de mi vida".

Como la gran profesional que es, Peláez continúa muy volcada en sus compromisos laborales. Sin embargo, ahora también tendrá que sacar tiempo para preparar su día más especial: su gran boda ¡Comienza la cuenta atrás!