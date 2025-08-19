Pedro Sánchez pide un último esfuerzo a los afectados por los incendios en Zamora: "Quedan horas difíciles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrecha la mano al alcalde de Lubián, Felipe Lubián, en su visita a Molezuelas de la Carballeda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este martes las zonas afectadas por los incendios de Molezuelas de la Carballeda en Zamora, y ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará estas áreas como "zonas afectadas por una emergencia de protección civil".

Sánchez señaló que, una vez se extingan los incendios y se conozca el impacto económico, la Administración General del Estado participará en la recuperación de los territorios afectados.

Una medida con la que el Ejecutivo busca garantizar recursos y coordinación para la reconstrucción. "Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar la tarea de la reconstrucción", afirmó previamente a su viaje a Zamora desde el Puesto de Mando Avanzado de La Granja, en Cáceres.

El presidente del Gobierno ha destacado que "el sistema de Protección Civil y el Gobierno de España han estado desde el primer momento a disposición" de las comunidades afectadas, y que este apoyo continuará hasta que los incendios se extingan y finalicen las tareas de reconstrucción.

Aunque la Aemet ha señalado que la ola de calor va a remitir, Sánchez ha advertido a los vecinos afectados por los incendios que "quedan horas difíciles". El presidente del Gobierno ha pedido a los ciudadanos que "extremen las precauciones" en este último esfuerzo por controlar los incendios y que sigan las recomendaciones de las instituciones.

El jefe del Ejecutivo también centró su mensaje en la emergencia climática, subrayando que cada año sus efectos se agravan. "Si la emergencia climática se agrava año tras año, lo que tenemos que hacer es trascender las legislaturas y convertir estas políticas en políticas de Estado", ha afirmado.

Sánchez también ha anunciado que a principios de septiembre planteará "a la comunidad científica, a los empresarios, a los sindicatos, también a las instituciones autonómicas y municipales y al conjunto de la sociedad, un pacto de Estado frente a la emergencia climática". Su objetivo es implicar a todas las instituciones y gobernantes en una respuesta coordinada y de largo plazo.

El presidente ha insistido en la necesidad de "reajustar y redimensionar nuestras capacidades no solamente de respuesta, sino también de prevención".

"Los medios están, los medios serán mayores, pero todos tenemos que involucrarnos y comprometernos en esta emergencia climática que no obedece a ninguna diferencia ideológica y afecta a todos por igual", concluía.