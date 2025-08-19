Incendio en el Lago de Sanabria: las llamas cercan la Laguna de los Peces y hay más de 6.000 hectáreas calcinadas

El incendio forestal originado en Porto de Sanabria continúa fuera de control y mantiene en alerta a toda la comarca por su peligroso cerco al emblemático Lago de Sanabria.

Tras una jornada crítica, las llamas alcanzaron ayer la Laguna de los Peces, uno de los enclaves más importantes y visitados del Parque Natural del Lago de Sanabria, donde durante la noche se trabajó con contrafuegos y maquinaria pesada.

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha explicado que el operativo actuó de forma intensa en este punto "realizándose varios contrafuegos utilizando maquinaria pesada de la Junta de Castilla y León y de la Unidad Militar de Emergencias".

Prada ha detallado que la evolución del incendio depende en gran medida del viento y de la incorporación de los medios aéreos. "Será de vital importancia que en el día de hoy se puedan utilizar los medios aéreos, que ayer, debido al intenso humo, no pudieron realizar vuelos sobre la zona".

El incendio, declarado en nivel 2 de peligrosidad, ha arrasado ya más de 6.000 hectáreas, según las primeras estimaciones. El viento, con rachas de hasta 80 km/h, es el principal factor que condiciona su expansión y que lo hace avanzar en direcciones imprevistas.

Evacuaciones y confinamientos

En la tarde de ayer fueron evacuadas 583 personas de once localidades, entre ellas San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, San Ciprián, Cerdillo, Coso, Murias, Rábano, Barrio de Rábano, San Justo y Doney de la Requejada, además de un campamento juvenil.

En el Centro de Transportes de Benavente han pasado la noche 212 evacuados, atendidos por Cruz Roja y Protección Civil. Según ha detallado Prada, el resto encontró refugio en casas de familiares o en segundas residencias.

La alerta ES-Alert activada en los móviles de los vecinos afectó a doce pueblos del entorno, entre ellos Galende, Quintana de Sanabria, Pedrazales y los dos Ribadelagos, instando a prepararse para la evacuación o a permanecer en el interior por la mala calidad del aire.

Cortes y restricciones

El operativo mantiene cortadas varias carreteras de acceso al lago (ZA-103, ZA-104 y ZA-P-2664) y se ha prohibido el baño en el Lago de Sanabria.

En cuanto al transporte ferroviario, el tráfico directo entre Madrid y Galicia sigue interrumpido, según informa la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Como alternativa, Renfe ha habilitado lanzaderas entre Madrid y Zamora, que este martes 19 de agosto saldrán de la capital a las 7:14 y a las 13:20 horas con regreso desde Zamora a las 8:40 y a las 14:36.