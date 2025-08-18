Pedro Sánchez visitará este martes la zona afectada por el incendio de Molezuelas de la Carballeda
El presidente recorrerá la zona del incendio junto a Mañueco y el delegado del Gobierno para conocer de primera mano la situación sobre el terreno.
El incendio de Sanabria mantiene dos frentes activos sin medios aéreos por el humo y supera ya las 5.600 hectáreas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes 19 de agosto a la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, uno de los puntos afectados por la ola de incendios forestales que golpea a Castilla y León.
La visita está programada para las 15:30 horas, y en ella estará acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
Durante su paso por la zona, Sánchez mantendrá un encuentro con los responsables de los operativos de emergencia y los equipos de coordinación que están trabajando sobre el terreno.
El objetivo es evaluar la magnitud de los daños, conocer de primera mano las necesidades urgentes y mostrar el respaldo institucional del Ejecutivo central a las comunidades afectadas.
La visita a Zamora forma parte de una jornada centrada en el seguimiento de los incendios, que arrancará a mediodía en Jarilla (Cáceres), donde el presidente acudirá también a un puesto de mando avanzado.