El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las zonas afectadas por los incendios en Villablino (León). ICAL

Zamora

Pedro Sánchez visitará este martes la zona afectada por el incendio de Molezuelas de la Carballeda

El presidente recorrerá la zona del incendio junto a Mañueco y el delegado del Gobierno para conocer de primera mano la situación sobre el terreno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes 19 de agosto a la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, uno de los puntos afectados por la ola de incendios forestales que golpea a Castilla y León.

La visita está programada para las 15:30 horas, y en ella estará acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Durante su paso por la zona, Sánchez mantendrá un encuentro con los responsables de los operativos de emergencia y los equipos de coordinación que están trabajando sobre el terreno.

Incendio desde la carretera de acceso a Laguna de Peces

El objetivo es evaluar la magnitud de los daños, conocer de primera mano las necesidades urgentes y mostrar el respaldo institucional del Ejecutivo central a las comunidades afectadas. 

La visita a Zamora forma parte de una jornada centrada en el seguimiento de los incendios, que arrancará a mediodía en Jarilla (Cáceres), donde el presidente acudirá también a un puesto de mando avanzado.