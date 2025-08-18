El histórico internado de Muga de Sayago cierra sus puertas: "Es un mazazo para todos, pero perdíamos mucho dinero"

Dora Herrero, alcaldesa de Muga de Sayago se emociona al instante al pensar que el próximo mes de septiembre, las aulas del IES José Luis Gutiérrez Mazeres no volverán a tener jóvenes en sus pupitres. Y es que 67 años después, el famoso internado de Zamora ha anunciado el cierre definitivo del centro por falta de alumnos.

"Estoy muy afectada", confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. El anuncio del cierre del famoso internado sayagués "ha sido un mazazo tan grande para nosotros, para todo el pueblo".

La alcaldesa asegura que el cierre no se debe a nadie en particular, sino a "las solas circunstancias". "Todavía no lo tengo asimilado", admite. La realidad es que la falta de alumnos es la causa principal.

Alumnos del IES José Luis Gutiérrez Mazeres durante una actividad

El curso pasado, el centro contaba con unos 65 estudiantes, que este año se han reducido a 50. Dora Herrero explica que la cifra mínima para que el instituto fuera viable rondaría los 80 o 90 alumnos. Pero, con tan pocos estudiantes durante varios años, "perdíamos mucho dinero tanto en la residencia como en el instituto", señala.

El centro es de gestión municipal, un caso casi único en España (solo hay otro similar en Burgos), por lo que la ayuda de la Junta de Castilla y León depende de las unidades escolares. "Si no hay alumnos, no hay unidades", explica Dora Herrero. Por lo que la viabilidad económica del centro depende casi de sí mismo y de las cuotas "muy económicas" que las familias han pagado durante décadas.

La lacra de la despoblación

Como en otras tantas cuestiones en la España Vaciada, la bajada de alumnos responde a la disminución de la población infantil en toda España y al aumento de institutos en las zonas rurales a lo largo de los años.

La residencia, antes atractiva para estudiantes de Cáceres, Asturias o Andalucía, ya no resulta necesaria. "Ahora hay tantísimos institutos en todos los pueblos", explica la alcaldesa, que no es indispensable internar a los jóvenes en un lugar.

Los estudiantes prefieren desplazarse en autobús desde sus localidades y no venir a un internado, aunque sea económico, asegura la regidora sayaguesa.

Y es que ese era el fin principal por el que nació el IES José Luis Gutiérrez Mazeres. Fundado por el sacerdote y maestro Don José, en una época en que muchos niños no tenían acceso al bachillerato, ofrecía educación y residencia a jóvenes de la comarca de Sayago y de otras provincias españolas.

Alumnos del IES José Luis Gutiérrez Mazeres durante una salida escolar

El religioso José Luis Gutiérrez comenzó impartiendo clases en la casa parroquial de Muga de Sayago y, con el respaldo de seminaristas e instituciones públicas de la época, logró consolidar un centro educativo con residencias adaptadas a la legislación vigente.

A lo largo de su historia, el centro ha pasado por varias etapas. En 1958-59 se fundó como Academia Libre de Bachillerato, examinando a sus alumnos en Zamora; y en 1967 se convirtió en Colegio Libre Adoptado con gestión cultural sin ánimo de lucro.

Más adelante, en 1978 obtuvo la clasificación de Centro Homologado de Bachillerato Unificado Polivalente y en 1990 se autorizó a impartir el Curso de Orientación Universitaria. Desde 1997/98 imparte la Educación Secundaria Obligatoria y, desde 2000/2001, el Bachillerato L.O.G.S.E.

"Un mazazo para todos"

Actualmente, el instituto cuenta con 12 profesores y entre ocho y nueve trabajadores de la residencia, cocinas y cuidadores. "Es un mazazo para todos", reconoce muy afectada la alcaldesa. "Ver los edificios vacíos, sin alumnos, es imposible de asumir", confiesa Dora Herrero.

Pese a que el cierre este curso parece definitivo, la regidora asegura que se explorarán posibles alternativas con la Junta de Castilla y León, como utilizar el centro para campamentos o actividades de verano, para mantener algo de vida en las instalaciones.

Mientras tanto, los alumnos serán reubicados en otros institutos de la zona, como ya se ha informado a las familias. "Es una pena", concluye, "para los jóvenes que toda la vida han podido estudiar aquí al lado de su casa".

Así, el cierre del IES José Luis Gutiérrez Mazeres marca el fin de una era educativa en Muga de Sayago. Sus aulas, que durante más de seis décadas ofrecieron una oportunidad de continuar sus estudios a generaciones de estudiantes con pocos recursos, quedarán silenciosas, recordando la dedicación de Don José y el compromiso de un pueblo con la educación.