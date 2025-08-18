Evacuadas 75 personas del campamento de Doney y cuatro localidades sanabresas por el avance del incendio

Incendio desde la carretera de acceso a Laguna de Peces

El avance del incendio forestal en la comarca de Sanabria continúa obligando a tomar medidas urgentes.

Durante la tarde de este lunes se ha ordenado la evacuación inmediata del campamento de verano de Doney, donde se encontraban unas 75 personas, que están siendo trasladados a Zamora capital, concretamente al colegio Corazón de María, al que pertenece el centro organizador del campamento.

El dispositivo de emergencias también ha comenzado a desalojar a los vecinos de Rábano, Barrio de Rábano, San Justo y Doney de la Requejada, localidades que suman un total de 152 habitantes.

Estas personas están siendo llevadas al Centro de Transportes de Benavente, donde se centraliza la atención a los desplazados de la zona afectada por el fuego.

Las evacuaciones se están realizando de forma preventiva y ordenada, ante la proximidad del frente activo y la compleja evolución del incendio, que mantiene en alerta a toda la comarca.