La Junta destina más de 100 millones a la recuperación tras los incendios en un plan “ágil y completo”

Reunión de trabajo de la Junta para hacer seguimiento de la situación de los incendios Leticia Pérez ICAL

Castilla y León sigue luchando contra los incendios que asolan la comunidad desde hace más de dos semanas. Lo hace desde el terreno con el operativo, pero también desde los despachos.

Así, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido una reunión de trabajo con miembros de su Ejecutivo para hacer seguimiento de la situación de los incendios en la Comunidad.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que este miércoles se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobarán las ayudas destinadas a recuperar los daños causados. Será una partida de 100 millones de euros destinada a ayudas directas y a acciones urgentes para afrontar los perjuicios materiales.

“Nuestra prioridad inmediata es atender el riesgo, pero ya estamos trabajando también en la fase de recuperación, que tendremos que abordar con determinación. Se aprobará un acuerdo ágil y completo para ayudar a las personas y territorios afectados”, subrayó Mañueco.

La Junta destinará más de 100 millones de euros de un fondo específico para estas actuaciones, con cargo a reformas presupuestarias que ya se han puesto en marcha. Estas ayudas incluyen las ayudas directas a viviendas dañadas, empresas y ayuntamientos afectados, incluidos aquellos que han acogido a personas desplazadas.

También inversiones en recuperación de bienes públicos y reforestación de las zonas dañadas. Un programa específico para Las Médulas que han acabado muy dañadas.

Además ha anunciado que ya hay actuaciones de emergencia iniciadas, como el desescombro en viviendas dañadas, el suministro de agua y alimentos para animales, y la colaboración con las diputaciones para garantizar abastecimientos de agua de consumo humano.

De esta manera, los fondos se han orientado a la reparación de viviendas y enseres, a la compensación de empresas y de costes derivados de desalojos, así como a los gastos municipales, incluidos aquellos consistorios que han acogido a desplazados.

Carriedo ha avanzado que el presidente de la Junta informará personalmente del contenido del acuerdo el próximo miércoles y ha reiterado la disposición de la Junta a seguir actualizando los datos sobre la evolución de los fuegos y el despliegue de las medida.

El portavoz ha destacado que todo el dinero procede de la Junta de Castilla y León, aunque cualquier aportación adicional de otras instituciones será bienvenida.

Sin comparecencia

Cuestionado por la posibilidad de que Mañueco dé explicaciones de lo que está ocurriendo en Castilla y León desde las Cortes, como se le ha pedido desde el Grupo Parlamentario socialista, Carriedo ha afirmado que ahora mismo el presidente "está al 100%" en la misión de "proteger a las personas, que se extingan los fuegos y en crear planes de recuperación".