Desciende a nivel 1 el incendio de Molezuelas de la Carballeda tras calcinar cerca de 40.000 hectáreas en Zamora y León

El incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha bajado a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la madrugada de este domingo, 17 de agosto.

El Puesto de Mando de La Bañeza (León) ha tomado esta decisión dado que el fuego ya se mantiene sin llama y no ha sufrido reproducciones en las dos últimas jornadas en territorio zamorano, aunque sí varias frecuentes en la provincia de León, pero dentro del perímetro.

El incendio comenzó el pasado 10 de agosto en la localidad zamorana y en poco tiempo dio el salto a León, llegando a quemar una superficie aproximada de 39.714 hectáreas, según los satélites del programa europeo Copernicus. Unos datos que superan a los de cualquier otro fuego declarado en el país desde que hay registros y que le convierten en el incendio forestal más grave de la historia de España.

Además, cabe recordar que esta tragedia forestal también ha provocado miles de desalojos en las dos provincias afectadas y se ha cobrado la vida de dos voluntarios que colaboraban en las labores de extinción en la provincia de León.

Abel Ramos, de 35 años, quedó atrapado por las llamas en Quintana y Congos mientras trabajaba en el terreno con una desbrozadora, y días después su compañero, Jaime Aparicio, de 37 años, falleció tras varios días ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid.

Pese a ello, parece que poco a poco Zamora va recuperando la normalidad, ya que tras haber sido una de las provincias más castigadas por la voracidad del fuego este mes de agosto, ahora los incendios de nivel dos se han reducido a dos: el de Castromil y el de Porto en los que trabajan en estos momentos un total de 31 medios.

Tal y como ha dado a conocer en la mañana de este domingo Manuel Moreno, el jefe de jornada, el incendio de Porto, declarado en la mañana del pasado jueves y reavivado en la tarde del sábado por una tormenta no prevista que llegó acompañada de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora y con continuos cambios en su orientación, se ha convertido en el incendio "de mayor actividad" en la provincia zamorana.

En el lugar, se encuentran trabajando el operativo de la junta con el apoyo de otras administraciones con más de 10 medios aéres y seis máquinas bulldozer que se centran en labores de ataque directo con maquinaria y contrafuego en todo su perímetro, según ha explicado Moreno.

Del mismo modo, ha destacado que, aunque el pueblo de Porto "está seguro" y el flanco izquierdo del incendio está "mucho más tranquilo", el flanco derecho y la cabeza aún continúan "muy activos".

Además, la meteorología que se espera para el día de hoy es "complicada". Una situación que, según ha comentado, "dificultará las actuaciones previstas".

Finalmente, el jefe de jornada ha aclarado que se está barajando la posibilidad de bajar el incendio de Castromil a IGR 1 después de "una noche tranquila", al tiempo que ha lamentado que este domingo se ha registrado otro incendio intencionado en un pinar de Cubo de Benavente que ha obligado a reducir medios de otros incendios para poder atenderlo.