Cuatro trenes especiales para viajar entre Madrid y Zamora este sábado: estos son los horarios

Los incendios forestales en Castilla y León están provocando desalojos, cortes de tráfico por carreteras nacionales y autovías, y también que se haya suspendido la circulación de trenes.

Ante esta situación, algunos tramos se están realizando por carretera, con autobuses puestos por Renfe, y otros están siendo cancelados directamente por la imposibilidad de realizar los viajes debido a la proximidad de las llamas a la vía.

Sin embargo, desde Renfe han anunciado que este sábado, 16 de agosto, habrá cuatro servicios especiales entre Madrid y Zamora, en diferentes horarios, para que quienes lo necesiten puedan viajar a la capital española o a la ciudad castellano y leonesa, que está siendo una de las más afectadas por las llamas.

Uno de ellos partía a las 13:20 horas de Madrid hasta Zamora; y en sentido contrario, de Zamora a Madrid, tenía hora de salida a las 14:36 horas.

Por otro lado, durante la tarde habrá otros dos servicios para quienes así lo deseen. Por un lado, a las 19:17 horas partirá de Madrid a Zamora; y a las 20:11 horas de Zamora a Madrid.

Unos viajes especiales para que los ciudadanos se puedan desplazar. Desde Renfe recuerdan que la circulación permanece interrumpida entre Ourense y Zamora por los incendios. Y que, en caso de tener un billete, se puede anular o cambiar sin coste.