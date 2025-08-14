El pabellón Ángel Nieto se ilumina con nueva tecnología LED y ahorrará un 53% en electricidad

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Deportes, Manuel Alonso, han presentado la sustitución integral del sistema de iluminación del pabellón Ángel Nieto. El proyecto incorpora tecnología LED de última generación y se enmarca en la estrategia municipal de eficiencia energética y modernización de las instalaciones deportivas.

La inversión asciende a algo más de 150.000 euros. Según ha informado Manuel Alonso, se prevé un ahorro medio anual del 53% en el coste eléctrico. En competición, el consumo se reducirá en un 37%. Durante los entrenamientos, el ahorro alcanzará el 56%, y en las tareas de limpieza, la reducción será del 68%.

La intervención ha sustituido los 58 focos de halogenuro metálico por dos hileras de 15 proyectores LED, sumando un total de 30 unidades. Pese a contar con menos luminarias, el nuevo sistema proporciona una iluminación uniforme y mejora de forma notable la visibilidad respecto a la anterior.

Nueva iluminación del polideportivo Ángel Nieto

Entre las funciones avanzadas se incluyen el control de intensidad, con un rango que va del 10% al 100%, un modo automático para limpieza y configuraciones específicas para competición y televisión. Esto garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en eventos oficiales.

El sistema permite crear espectáculos de luces sincronizados con música, que podrán ser utilizados por los clubes para animar los partidos. También incorpora la opción de encender solo determinadas zonas del pabellón, optimizando el consumo en entrenamientos o actividades parciales.

Esta actuación se suma a otras inversiones recientes en el Ángel Nieto, como la sustitución de ventanas, el cambio de tarima, las nuevas pantallas y los módulos LED para publicidad. Estas mejoras previas han supuesto una inversión cercana a 800.000 euros.

“El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras deportivas”, ha reiterado Alonso.

El concejal considera que, aunque el Ángel Nieto “no es un pabellón de nueva construcción”, las actuaciones realizadas le han dado “un cambio notable” y lo han convertido en “una instalación digna y funcional para el deporte zamorano”.

El edil ha adelantado que el Consistorio trabaja ya en los estudios previos para levantar un nuevo pabellón multifuncional en la zona de Vista Alegre, que se ejecutará en el futuro.