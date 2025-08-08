El paraíso de las hamburguesas está en Zamora: más de 600 kilos de una de las mejores carnes de España

La Burguer Fest Sayago ha vuelto a ser todo un éxito en Villar del Buey. Ni el calor pudo mermar la asistencia a esta cuarta edición que busca poner en valor la carne de la raza bovina sayaguesa, considerada uno de los mejores productos cárnicos de la provincia y declarada en peligro de extinción por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Y es que el Burguer Fest Sayago 2015 ha contado con una gran afluencia, superando las cifras de años anteriores con más de 2.300 comensales.

Para la ocasión, se instaló una parrilla de diez metros de largo donde se cocinaron cerca de 600 kilos de carne de hamburguesa. La organización dispuso una reserva de hasta 3.000 unidades elaboradas por expertos parrilleros del restaurante sevillano Malambo’s. La carne procede de buey joven de raza sayaguesa y es calificada por muchos como “una de las mejores hamburguesas de España”.

Como novedad, este año se implantó una 'hora feliz' entre las 18:00 y las 18:30 horas, durante la cual la hamburguesa se vendió a un precio reducido de 6,50 euros. Pasado ese tiempo, el precio subió a 8 euros para evitar aglomeraciones.

La jornada incluyó actividades de animación musical y un toro mecánico. También se celebró el concurso del 'zampón', con un premio de 200 euros para quien comiera más hamburguesas en cinco minutos, cuyo ganador fue Alberto Gómez.

Durante el evento, también se entregaron los premios del concurso morfológico de la raza sayaguesa. Además, la asociación de criadores ha iniciado trámites para crear una marca de garantía bajo el nombre 'Bueyes de Sayago'. El objetivo es contar con este sello en la próxima edición para certificar la calidad y el origen del producto.

El evento contó con el respaldo de la Diputación de Zamora, la Caja Rural, el Ayuntamiento de Villar del Buey y el patrocinio de la Junta de Castilla y León, en una clara apuesta por el producto local y el impulso de la economía rural a través de la gastronomía.