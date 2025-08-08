Un nuevo accidente en menos de 24 horas en la temida A-52: un hombre herido tras volcar con su furgoneta

El acceso a las Urgencias del Hospital Virgen de la Concha de Zamora

Un hombre de 53 años ha resultado herido a las 04.55 horas en el kilómetro 52 de la autovía A-52, sentido Galicia, en Mombuey.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León recibía una llamada donde se indicaba que se encontraba consciente, con una brecha en la cabeza tras volcar su furgoneta.

El 112 alertó entonces a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia al lugar del incidente.

Finalmente, el herido ha sido trasladado una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Mombuey.

Cabe recordar que la A-52 es una vía habitual de accidentes en la provincia de Zamora. Entre ellos, destaca el ocurrido el pasado 3 de julio, en el kilómetro 65, donde el futbolista Diogo Jota y su hermano André murieron en un accidente cuando el Lamborghini que conducían salió de la vía y se incendió.

Pero no es el único, ya que el pasado 25 de junio, una mujer de 60 años sufrió un accidente en el mismo punto kilométrico que los hermanos portugueses. La víctima quedó atrapada en su vehículo y fue rescatada por bomberos antes de ser trasladada con heridas graves.

Aún más cerca, el pasado 14 de julio, en el kilómetro 59, volcó un turismo cuyo conductor fue liberado por otros conductores. El hombre resultó herido y los bomberos intervinieron para contener una fuga de combustible.

Y ayer mismo, un hombre de 61 años y dos mujeres de 42 y 51, resultaron heridas en un accidente en el kilómetro 76 de la misma vía por una colisión entre una furgoneta y un turismo.

Los datos de siniestralidad de 2023 indican que la A-52 fue la carretera interurbana con más accidentes en la provincia de Zamora, con 19 siniestros registrados.