Encuentran un cráneo humano durante la limpieza de una vivienda en Zamora: estaba en un armario

La Policía Judicial de Benavente investiga el hallazgo de unos huesos pertenecientes a un cráneo humano, que se han hallado recientemente en una vivienda de Moreruela de Tábara. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, los restos están en manos del forense, que está analizando la edad aproximada de los mismos y todos los datos relevantes sobre ellos.

Los trozos de cráneo fueron hallados por una familia que acababa de comprar una vivienda en la localidad zamorana. Cuando realizaba labores de limpieza, los restos aparecieron en el interior de un armario, sin que se hayan encontrado más huesos en ninguna otra parte de la casa.

Entonces, los nuevos propietarios de la vivienda se pusieron en contacto con la Guardia Civil, quien se personó en el lugar y entregó los restos a la Policía Judicial. Estos también acudieron al lugar para inspeccionar la vivienda y recoger las pruebas pertinentes.

Fuentes de la Guardia Civil no descartan ninguna hipótesis, pero el hecho de que no se hayan encontrado más restos óseos, aleja la teoría de que haya podido ser una muerte violenta. Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado no tienen constancia de ninguna desaparición o suceso que pudiera encajar con el hallazgo.

Así que se baraja la teoría de que ese cráneo pudiera pertenecer a un osario, una reliquia o una antigua tumba de los anteriores dueños de la vivienda. Aun así, la Guardia Civil esperará a tener los resultados forenses para actuar.