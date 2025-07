El coche patrulla de Benavente, el Alfa 24, que va sin sirena

En Benavente, el coche patrulla principal de la Policía Local, el conocido como Alfa 24, lleva tiempo haciendo su ronda sin sirena. Ni una sola señal acústica. Silencio total. Y no porque no haya emergencias, sino porque el sistema de aviso no funciona.

Lo denuncian los propios agentes, lo han advertido los sindicatos y ahora lo reclama en voz alta el PSOE local, que pide al Ayuntamiento una solución urgente.

Desde el Grupo Municipal Socialista no se andan con rodeos: “Un coche policial que no puede hacer sonar la sirena ante una emergencia no es un simple fallo técnico, es una amenaza para la seguridad de todos, incluidos los propios agentes”, aseguran. La situación se ha trasladado al equipo de gobierno, pero, según los socialistas, nadie ha movido ficha.

El contexto agrava aún más la denuncia. Esta misma semana se ha planteado en Pleno la propuesta de conceder la Medalla al Mérito de la Policía Local de Castilla y León a tres agentes por actuaciones ejemplares, a las que el PSOE se suma.

Pero advierte que son varias las incidencias graves en materia de seguridad ciudadana que fueron planteadas por el grupo en la anterior comisión informativa y que siguen sin respuesta ni solución. De hecho, señalan que en la última comisión de Hacienda y Seguridad Ciudadana, la portavoz del grupo, Patricia Martín, ni siquiera pudo intervenir en el punto relativo a la seguridad. “Una muestra más de la actitud opaca, autoritaria y poco respetuosa con la labor de fiscalización democrática que ejerce la oposición".

El PSOE de Benavente exige dos cosas muy concretas: que se repare de inmediato la sirena del Alfa 24 y que se garantice la participación plena de la oposición en las comisiones informativas. “Este problema no es presupuestario, es de voluntad política”, concluyen.