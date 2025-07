Zamora defiende su tasa de basuras fija ante la nueva normativa: "No vamos a jugar con el dinero de los zamoranos"

El Ayuntamiento de Zamora ha respondido al reciente informe publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios, que señala a 17 capitales de provincia, entre ellas Zamora, por no aplicar la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminantes en lo relativo al cálculo de la tasa de basuras.

Esta normativa, en vigor desde abril, obliga a que el pago por la recogida de residuos se ajuste al coste real del servicio y se base en el principio de que 'quien contamina, paga'.

En el caso de Zamora, la aplicación literal de esta norma supondría un incremento del 53% en la recaudación por este concepto.

Sin embargo, desde el Consistorio se justifica su no aplicación justificándose por la falta de directrices precisas por parte del Estado o la Junta de Castilla y León.

"Mientras no tengamos unos criterios claros, no lo vamos a realizar", ha asegurado el concejal de Hacienda, Recaudación, Rentas, Intervención y Tesorería, Diego Bernardo, en respuesta al estudio de la OCU.

El edil zamorano ha defendido que la ciudad mantiene una "cuota fija" (actualmente de 70 euros para la tasa residencial desde su actualización en 2023) porque "no hay una fórmula válida que garantice que quien más contamina pague más".

Según Bernardo, "utilizar en la tasa variable valores como los metros cuadrados de la vivienda o el número de personas empadronadas no logra el objetivo de la ley".

Como ejemplo, ha señalado que "puede haber dos viviendas idénticas con cuatro personas cada una, y que una recicle y otra no, y sin embargo las dos pagarían lo mismo".

El informe de la OCU critica precisamente esta disparidad de criterios entre las capitales que sí han implantado tasas variables, subrayando que muchas de ellas aplican métodos que resultan "injustos, desequilibrados" e incluso pueden "desincentivar la separación de residuos".

La organización alerta de que, en la práctica, el sistema no recompensa el reciclaje, y que las tasas no se están calculando en función del comportamiento ambiental real de los hogares.

Ante esta situación, el concejal de Hacienda ha insistido en que el Ayuntamiento de Zamora no se dejará llevar por "criterios arbitrarios" que puedan terminar siendo contraproducentes o incluso ilegales.

"No vamos a ir probando a ver si esto está bien. Es el dinero de los zamoranos, que lógicamente a través de los tributos tienen que pagar los servicios públicos. No se puede ir probando", ha recalcado.

Diego Bernardo ha subrayado que el Ayuntamiento "es muy partidario de los servicios públicos y de que se financien con tributos", pero ha matizado que eso no implica aplicar medidas improvisadas.

"Subir para aumentar la recaudación habría que hacerlo con algunas de estas fórmulas que estamos viendo que no son válidas para conseguir el fin que persigue esta ley. Y eso no lo vamos a hacer", ha afirmado.

Bonificaciones por reciclaje

Por el momento, la ciudad tampoco contempla bonificaciones vinculadas al reciclaje o al compostaje, como sí ocurre en otros municipios.

"No contemplamos este tipo de bonificaciones porque son cuestiones muy puntuales y mínimas. Hay que ir avanzando, pero no vamos a introducir medidas sin una base sólida", ha aclarado el concejal, en referencia a modelos como el de Segovia, que ofrece un 10% de reducción si los vecinos se adhieren al sistema de compostaje.

Respecto a la tasa comercial, Bernardo ha reconocido que se están "dando vueltas a muchas opciones", y que el Ayuntamiento estudia otras ordenanzas municipales donde se discrimina el pago por actividad económica.

"Es verdad que puede haber alguna pequeña injusticia y habría que retomar esa parte de la tasa comercial", ha admitido, aunque ha insistido en que cualquier cambio se realizará solo si hay un marco legal definido.

En cuanto a la posibilidad de sanciones por incumplimiento de la ley, el Ayuntamiento no lo descarta, pero mantiene su postura.

"En el momento en que nos digan unos criterios claros de cómo tenemos que programar esta ordenanza, lo haremos. O, lógicamente, si ya llega un punto en el que nos obligan tajantemente, no nos quedará otro remedio. Pero mientras no sea así, no vamos a improvisar", ha concluido.