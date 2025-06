Gago cree haber encontrado "el modelo a seguir" para las Fiestas de San Pedro: "Ha sido un acierto"

El concejal de Promoción Económica, Fiestas y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha hecho balance de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2025, destacando que estas han gozado de "una enorme participación".

En el día siguiente al fin de las fiestas, Gago considera que la programación ha sido un éxito gracias a estar "centrada en la calle, con protagonismo para los grupos zamoranos y una apuesta clara por la descentralización de los escenarios".

Según ha explicado el edil, uno de los factores que ha motivado esta amplia implicación de los zamoranos ha sido que "se ha llenado el centro de actividades".

En esta edición se han habilitado tres nuevos grandes escenarios, Campeche, Cuzo y San Pedrito, que "han dinamizado el centro de la ciudad" con 47 conciertos, la mayoría de ellos de artistas zamoranos o grupos de la provincia. "Esto es lo que ha llamado la atención", aseguraba el concejal.

Sobre la feria de día, Gago ha señalado que ha sido "un complemento absolutamente claro a las fiestas".

El también primer teniente de alcalde ha asegurado que los hosteleros con los que ha podido hablar "estaban muy contentos", e incluso alguno apuntaba a "cifras históricas" de ventas en comparación con otras ediciones.

"Si se llenan las casetas, si las plazas se animan y la gente acude a las propuestas, es que el camino es el correcto", ha afirmado.

Solo un concierto de pago y apuesta por las orquestas

Uno de los cambios más importantes con respecto a 2024 introducidos por Gago y su concejalía fue la decisión de reducir los conciertos de pago.

"El año pasado los escenarios de pago no se llenaron, la venta de entradas no funcionó y la gente no respondió, a pesar de ser propuestas interesantes", ha recordado.

Este año, solo dos han sido las propuestas con entrada. Medina Azahara, en el auditorio Ruta de la Plata, con una taquilla moderada; y el Festival Flamenco en la plaza de la Catedral, con José Mercé como cabeza de cartel, que agotó las entradas del segundo día y llenó dicho espacio.

En el apartado musical, Gago ha subrayado el éxito de las grandes orquestas, con escenarios "llenos hasta la bandera", especialmente durante el fin de semana.

"La apuesta por la orquesta gusta en esta ciudad y atrae a públicos de todas las edades", ha recalcado.

En concreto, la actuación de La Misión en la avenida de la Feria será "un espectáculo que volveremos a repetir, cambiando el grupo, pero manteniendo ese formato, que funciona bien tanto por seguridad como por comodidad".

En cuanto al broche final con Fórmula V en la Plaza Mayor, Gago ha valorado muy positivamente la capacidad del grupo para atraer a públicos de todas las edades.

"Es emocionante ver a abuelos bailando con sus nietos canciones que todos conocen. Hay pocos grupos que consigan eso", ha destacado.

En su opinión, este tipo de propuestas son fundamentales para ofrecer "una programación inclusiva que combine a gente mayor y joven".

Un movimiento peñista "fantástico"

En materia de seguridad, el concejal ha definido las fiestas como "tranquilas", con una carga de incidencias "simbólica", aunque reconoció que, como en cualquier evento masivo, "siempre hay alguna pelea o quejas vecinales por el volumen de la música".

No obstante, quiso dejar claro que "la mayoría de los incidentes no están vinculados a las peñas", cuya actitud ha definido como "fantástica, colaborativa y respetuosa con las instrucciones de la Policía".

Gago también ha querido destacar la evolución positiva del movimiento peñista en Zamora, con "muchos peñistas que ahora tienen hijos e integran a los niños en las actividades".

Según ha indicado, se ha observado en las calles "otro tipo de peñas diferentes a las de hace 10 o 15 años", más familiares y participativas.

Respecto a las quejas por ruido o molestias derivadas de la ubicación de algunos conciertos, Gago ha apelado a la comprensión vecinal: "No vamos a llevar las fiestas a la recta de Coreses ni al embalse de Ricobayo para no molestar, porque allí también se generaría alguna queja".

Así que ha recordado que se trata de una semana al año en la que "hay que repartir los escenarios y aguantar un poco el alboroto, e incluso disfrutar, porque para eso se hacen las fiestas".

Por último, sobre la hoguera de San Juan celebrada en la Ciudad Deportiva, el edil ha subrayado que este recinto "es el mejor lugar para hacer las macrodiscotecas", por su buena ubicación, su capacidad y su perfil de público variado.

Aun así, reconoció que "siempre puede haber quejas", como las registradas este año por el ruido tras finalizar la música, pero insistió en que "son situaciones asumibles dentro del contexto festivo".

Gago concluía que su valoración apuntando que el modelo de fiestas de 2025, basado en la participación, el apoyo a los artistas locales, la descentralización y la implicación de las peñas, "es el camino a seguir en futuras ediciones".