El pueblo de Zamora que ha enamorado a Lucía Pombo: "Nos ha encantado y hemos comido de narices"

Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Lucía Pombo se ha convertido en una de las influencers del momento, pese a que hasta hace unos años era la más desconocida de las tres hermanas.

Trabaja como piloto, pero lo cierto es que también desarrolla una gran actividad en sus redes sociales, donde se ha acostumbrado a compartir su día a día, sus eventos, planes en familia, con amigas y junto a su marido Álvaro López Huerta y, cómo no, también sus viajes.

Y es que, si hay algo que le gusta a la mayor de las Pombo, eso es viajar y, sobre todo con su marido, por el simple hecho de que este comparte su gran pasión por la gastronomía.

Lucía Pombo de visita en Castroverde de Campo @luciapombo Instagram

Juntos, han recorrido medio mundo, pero también gran parte de España.

Lucía siempre ha mostrado una gran predilección por Almería, donde veranea con su familia desde hace muchísimos años; y por Cantabria, un destino en el que hasta se ha comprado una casa con sus padres y su hermana Marta contigua a la de María.

También por Adrados, un pueblo de la provincia de Segovia en el que, tal y como ha confesado en más de una ocasión, ha encontrado su paraíso particular.

Allí es habitual verla los fines de semana con su esposo y sus respectivas familias, pues allí los López Huerta también poseen una vivienda.

Pese a ello, Lucía nunca se ha cerrado a conocer nuevos destinos. Todo lo contrario, es algo que le encanta. Si bien, si hay una comunidad por la que ha mostrado cierta predilección esa es Castilla y León.

En su última visita a Valladolid reconoció que si tuviera que elegir una ciudad para vivir que no fuese Madrid, sería la ciudad del Pisuerga, "porque me encanta, porque está muy cerca de Madrid y muy bien comunicada, por su gente, por como se come y porque está más cerca del pueblo (Adrados)".

Sin embargo, en los últimos años, la mayor de las Pombo también se ha dejado ver en otros destinos castellanos y leoneses como en las localidades vallisoletanas de San Bernardo y Castrillo de Duero, así como en el municipio zamorano de Castroverde de Campos.

Uno de los pueblos más conocidos de la provincia y que también enamoró a Lucía de principio a fin. "Es un sitio monísimo", confesó en una publicaciones de Instagram durante la escapada.

Los garbanzos que se llevaron Álvaro y Lucía @lopezhuerta Instagram

La influencer lo visitó en febrero del año pasado, acompañada de Álvaro, con quien recorrió el corazón del pueblo, se empapó de su cultura y tras ello paró a tomar el aperitivo en la frecuentada terraza del Bar Bolonia.

Una vez llegada la hora de comer, Lucía y Álvaro no lo dudaron. Se decantaron por un restaurante con estrella Michelín convertido en todo un templo gastronómico: el Restaurante Lera, dirigido por el prestigioso chef Luis Alberto Lera, y donde tuvieron el gran placer de probar su menú degustación.

Allí fue donde el matrimonio vivió la que tal vez fuera la experiencia culinaria más fascinante de su vida, o al menos así lo dieron a entender en sus redes sociales. "Nos ha encantado, hemos comido de narices. Ya tengo restaurante favorito top 1", confesó la pareja.

Y no es para menos, pues en él coronaron una visita de la que, como buenos amantes de la comida, también se llevaron un regalo: dos kilos de garbanzos de Legumbres Grajal.

Pero, ¿qué es lo que pudieron ver Lucía y Álvaro durante su estancia en la localidad?

Castroverde de Campos

Primero hay que decir que Castroverde de Campos es un pequeño pueblo ubicado en Tierra de Campos. No supera los 300 habitantes, pero sí reúne múltiples encantos que no pasan inadvertidos para el visitante.

Aunque el restaurante Lera se ha convertido en su mayor reclamo, lo cierto es que su arquitectura tradicional, apreciable en sus casas castellanas que aún conservan escudos señoriales en sus fachadas, su historia y su importante patrimonio cultural son otras de sus grandes señas de identidad.

Castroverde de Campos cuenta con un importante pasado, digno de recordar. Pues fue la tierra natal de Diego de Ordás, uno de los lugartenientes de Hernán Cortés en la conquista de México y primer explorador del río Orinoco.

De hecho, en la plaza de la Inmaculada se puede encontrar un monumento dedicado al citado conquistador.

Además, el pueblo también destaca por su patrimonio religioso. Tanto, que cuenta con varias iglesias, la de San Nicolás y la de Santa María del Río, del siglo XIII; con el Convento Franciscano, en cuyo interior se encuentra el Santuario de la Purísima; y con la ermita de la Cruz, del siglo XVIII.

A todo ello se suman, además, restos y ruinas de las iglesias de la Sagrada y San Juan, así como del puente y la calzada romanos, y del conjunto ferroviario de la línea Medina-Palanquinos, de gran relevancia para el municipio durante el siglo XX.

Un pueblo pequeño, pero con mucha historia, que enamora a todo el que lo visita.