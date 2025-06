Leticia García: "La inestabilidad jurídica y política no favorece nada el crecimiento de las empresas"

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, destacó hoy el papel que desempeña la Junta de Castilla y León, que “acompaña” a las empresas para “favorecer” las “necesarias” condiciones de crecimiento.

“Dando estabilidad desde el Gobierno y apoyando un clima de confianza para nuestras empresas”, señaló. “Estamos viendo lo contrario en el Gobierno de España, con esa inestabilidad jurídica y inestabilidad política, que no favorece nada el crecimiento de las empresas”, criticó.

En este contexto, Leticia García incidió en que el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco “apuesta de forma clara por la provincia de Zamora” y puso como ejemplo el polígono Zamora Norte, el Programa Territorial de Fomento de Benavente, el Programa Territorial de Fomento ‘Tierra de Campos’, el Plan Socioeconómico de la Raya y el Centro Tecnológico de Innovación ‘La Aldehuela’.

“Frente a eso, el Gobierno de España, realmente, no apuesta por la provincia de Zamora. Hace lo contrario, quitando frecuencias de AVE, no cumpliendo compromisos de infraestructuras, como el desdoblamiento de la N-122, no cumpliendo compromisos de telecomunicaciones y de redes de distribución eléctrica”, enumeró.

Leticia García hizo todas estas declaraciones en el claustro de la Diputación de Zamora, antes de clausurar el acto de entrega de los Premios ‘Empresario del año 2025’, que entrega la CEOE-Cepyme de Zamora.

El acto contó también con la presencia del alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el presidente de la CEOE-Cepyme de Zamora, José María Esbec, y el presidente de CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio.

Por otra parte, destacó hoy el papel de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en una comunidad autónoma que “apuesta por el Diálogo Social con carácter tripartito”, con las organizaciones empresariales y sociales.

“El Diálogo Social y el tejido productivo, las empresas, el acompañamiento que las administraciones pueden hacer, en este caso, la Junta de Castilla y León, han determinado que tengamos esos datos tan positivos de nuestra economía en la Comunidad autónoma”, señaló la consejera.

“Es importante ponerlos sobre la mesa y, de forma especial, en Zamora. Los datos del paro del de mayo revelan que toda nuestra comunidad autónoma ha tenido una evolución muy positiva, con esa reducción tan importante del desempleo en todas las provincias y todos los sectores, especialmente, en Zamora, provincia que lideró el ranking de España en bajada del desempleo”, recalcó.

En este sentido, recordó que Zamora fue “la primera provincia, en términos porcentuales, en la que más bajó el desempleo de toda España”, con cerca de medio millar de parados menos y 600 personas más afiliadas a la Seguridad Social en el mes de mayo.

Empleo industrial

“Zamora lleva toda esta legislatura creando empleo. 3.000 puestos de trabajo, desde que se inició la Legislatura más en Zamora y un dato muy importante, como es el cambio del porcentaje de empleo industrial. En Zamora, se ha pasado del inicio de Legislatura, el primer trimestre de 2022, de un 11 por ciento a un 14 por ciento en este primer trimestre. Está subiendo el empleo industrial y es un dato muy positivo para Zamora”, insistió.

El Premio ‘Empresario del año 2025’ recayó sobre Embutidos Ballesteros, S. L.; el Premio ‘Mujer empresaria’, en Renata López, gerente de Esla Formación; el Premio ‘Comercio’, sobre la empresa El Redondel, y el Premio ‘Industria’, en Lácteas Cobreros, S. A.

La consejera felicitó a las empresas premiadas y consideró que se trata de “cuatro premios muy importantes" para Zamora.

“La parte empresarial, la de los premiados que hoy se galardonan, representa ese tejido productivo tan potente y consolidado en Zamora y en Castilla y León. También, esos cuatro empresarios que demuestran el potencial que tenemos en nuestra comunidad autónoma, la apuesta que hace el tejido empresarial por el empleo y por el crecimiento”, concluyó.

Puestos de trabajo

El presidente de la CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio, recordó hoy que “el 90 por ciento de los puestos de trabajo en España están creados por los empresarios, no por la Administración”.

“Los empresarios a nivel individual, que apuestan por su empresa, por su idea, por su negocio y que levantan cada día las persianas, trabajan, tienen cantidad de problemas, cantidad de cosas que resolver sobre la mesa, porque no hay nadie que se las resuelva, sobre todo, en la pequeña y media empresa”, subrayó.

“El empresariado está en una situación muy complicada porque se nos está poniendo en la mira, como si fuéramos los culpables de la situación económica actual y de las situaciones que se están dando a nivel general. Lo único que podemos decir es que el empresariado está cumpliendo con su labor, arriesgando, trabajando e ilusionándose con todo lo que hace”, aseguró.

Regulación y absentismo

Asimismo, calificó de “excesiva” la regulación, que obliga al mundo empresarial a “estar todos los días pendientes, prácticamente, de más de 3.000 hojas de los diferentes boletines, del Estado, autonómicos y provinciales. Es una locura para un empresario tener que seguir toda esa retahíla de normativa, que solo sirve para confundir y para que nuestra cuenta de resultado no salga como tiene que salir”, criticó.

Igualmente, denunció el absentismo laboral, reflejado en la cifra de 1,4 millones de personas que, cada día, “no van a su puesto de trabajo, de los que 400.000 no sabemos por qué no van, lo que crea mucha inseguridad en la empresa”, según apuntó, además de advertir de que redunda en “trastorno para las empresas, baja productividad y pérdida de competitividad”.

“No podemos seguir más tiempo así, con un 7,5 por ciento de absentismo laboral en España. Nos está poniendo las cosas muy difíciles a los empresarios y, además, pagándolo nosotros”, recalcó.

Ciberataques

El presidente de la CEOE de Castilla y León también denunció los ciberataques, que “están a la orden del día” y que “no van solo” contra grandes corporaciones e instituciones públicas. “El ciberataque lo puede recibir una persona a nivel individual, en su casa, cuando le pillan una tarjeta de crédito, haciendo un pago por Internet, y eso pilla también a un pequeño negocio”, advirtió.

“Si te pillan y se quedan con la mayoría de la información que tienes en la empresa, esa empresa ha fenecido antes de seis meses. Desaparece porque no puede hacer frente a todos los chantajes que se les hace para que devuelvan lo que ellos han generado, lo que les han robado a través de esos ciberataques. Eso nos está preocupando muchísimo y estamos haciendo una labor muy importante de divulgación”, rubricó, además de incidir en que “se necesita” formación para que los empresarios “puedan distinguir cómo hacer y cómo trabajar”.

Fiscalidad diferenciada

El presidente de la CEOE-Cepyme de Zamora, José María Esbec, expresó su agradecimiento a la Junta de Castilla y León por el “empujón que necesitan las empresas y el comercio” y recordó a la consejera de Industria, Comercio y Empleo, que Zamora es un territorio que “ha ido perdiendo muchísimo desde hace años”, por lo que precisa “inyecciones de energía”, además de hacer hincapié en una fiscalidad diferenciada para la provincia.

Factor clave

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido felicitó a las empresas premiadas y consideró que “representan el valor” del empresario, de la mediana y de la pequeña empresa.

“El Ayuntamiento también está haciendo esfuerzos en el Diálogo Social y creo que es clave el factor empleo para una ciudad y una provincia como esta", puntualizó.

Microempresas

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, hizo hincapié en el “compromiso” de la Institución provincial con el sector empresarial.

“Hemos triplicado las ayudas a microempresas en la provincia de Zamora para apoyar proyectos asentados en el mundo rural y que sigan creciendo y consolidándose. También contribuimos, con la Junta de Castilla y León, en proyectos de creación de suelo industrial y aportamos cantidades importantes de dinero en el polígono Puerta del Noroeste, San Cristóbal de Entreviñas y Trabazos”, enumeró, además de mencionar los polígonos de Bermillo de Sayago y de Alcañices.