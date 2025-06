Garamendi defiende que "es una obligación del Estado” mantener las paradas de AVE en Castilla y León

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo a la supresión de frecuencias del AVE en Otero de Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia.

Una medida que afecta directamente al tejido empresarial zamorana y que, según ha defendido, supone un retroceso para un territorio ya afectado por la despoblación y la falta de oportunidades.

"No nos parece bien", ha afirmado Garamendi, al ser preguntado por este asunto durante su visita a Zamora para reunirse con responsables de la CEOE-Cepyme de Zamora y con los galardonados en los Premios 'Empresario del año', que otorga la patronal zamorana mañana, 12 de junio, en el Palacio de la Encarnación.

"Las infraestructuras son de todo tipo, y una vez que están, si no tienen servicios, no sirven de nada", ha indicado, comparando la situación con la de un aeropuerto sin vuelos. "Si tienes un tren y no hay trenes, tampoco vale para nada", remarcaba.

En su intervención, el presidente de los empresarios ha recordado que la Constitución Española "dice que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones donde vivamos".

Por lo que Garamendi considera que es una "obligación del Estado" garantizar la conectividad de territorios como Zamora.

En su opinión, medidas como esta son especialmente graves en zonas que sufren una "despoblación que va creciendo" y que necesitan incentivos para atraer "nuevas inversiones" y fijar población.

Además, ha criticado que se eliminen servicios ya existentes. "Si las había y se quitan, peor todavía. Porque es que las había; si no las hay, las pides, pero si se retiran las que ya tenías, es más grave aún", ha remarcado.

En relación a este mismo tema, Garamendi también ha subrayado la importancia de que los territorios dispongan de infraestructuras adecuadas, inversión en digitalización y talento.

"La clave es que haya inversión, que las infraestructuras estén ahí como espacio de juego, y luego el talento, que es la clave para que todo funcione", ha explicado.

A su juicio, una buena conexión ferroviaria es una condición básica para atraer empresas y favorecer el asentamiento de población.

También ha apuntado a la necesidad de mejorar la formación en las provincias para que los inversores encuentren personal cualificado.

"Es fundamental ver cómo se gestiona la formación para que haya interés para los inversores de gente preparada a instalarse también en la provincia", ha añadido.

Apoyo desde la organización provincial

Por su parte, el presidente de CEOE-Cepyme Zamora, José María Esbec, también ha querido mostrar su malestar por la reducción de frecuencias ferroviarias.

"No hay derecho a que nos vayan pasando estas cosas", ha denunciado, recordando que Zamora sufre una "despoblación aceleradísima" y que no puede permitirse perder servicios clave como las conexiones AVE.

Esbec ha subrayado que la capital zamorana "tiene que volver a ser lo que era", en alusión a su potencial como ciudad comercial y su papel en el sector primario.

"Zamora era un comercio muy atractivo, no solo en la ciudad, sino en toda Castilla y León", ha asegurado.

Por ello, cree que es necesario "ponerse las pilas" y pide el "apoyo" de las administraciones para "no perder el tren, literal y metafóricamente", del desarrollo.

Estabilidad política como factor clave

En otro orden de cosas, Garamendi también ha abordado dos de los principales problemas que, en su opinión, afectan actualmente al país: la falta de mano de obra en sectores clave y la inestabilidad política.

Sobre el primero, ha alertado que en sectores como la ciberseguridad, la hostelería, el transporte o el comercio "hay paro y al mismo tiempo falta gente".

El presidente de la patronal española ha atribuido esta contradicción a un desajuste en la formación, por lo que ha pedido que se refuerce el diálogo social para afrontarlo.

En cuanto al contexto político, Garamendi ha señalado que "la clave de que un país funcione es la estabilidad política, la seguridad jurídica y la calidad de la norma".

Y también ha lamentado la dificultad para alcanzar grandes acuerdos de Estado en el Parlamento. Por lo que ha abogado por generar una política más centrada en el consenso y menos en la "radicalidad" y los "titulares".

"Nosotros estamos para sumar", ha asegurado, recordando que la CEOE forma parte del artículo 7 de la Constitución como agente social. "Creemos que defender los intereses empresariales es también defender lo que es bueno para el país", finalizaba.

Reconocimiento a El Redondel

La visita de Garamendi también le ha servido para conocer la trayectoria de los premiados en los galardones empresariales de CEOE-Cepyme Zamora, a los que no podrá asistir por compromisos en Madrid.

Sobre estos premios, ha destacado a la mercería El Redondel y su "mérito" por ser un comercio fundado en 1880, gestionado por cuatro generaciones de una misma familia.

"Es un ejemplo para todos nosotros de lo que significa la empresa familiar", ha asegurado sobre este comercio zamorano.