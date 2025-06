De Rosa Benito a Pepón Nieto, los famosos, contra los recortes de Renfe: "Por ahorrar minutos matan a una provincia"

La supresión de paradas de AVE que Renfe pretende llevar a cabo a partir del próximo 9 de junio ha hecho estallar a Castilla y León y a personas de toda España que se están volcando con las zonas más afectadas.

En lo que respecta a la comunidad castellana y leonesa, la principal empresa ferroviaria de España quiere suprimir paradas en Medina del Campo (Valladolid), Segovia y Sanabria (Zamora), donde no habrá ningún servicio ferroviario directo que llegue a Madrid antes de las 14:00 horas.

Una medida que ha llevado a instituciones, partidos políticos, asociaciones, empresarios y un gran número de ciudadanos a expresar su rotundo rechazo mediante cartas, peticiones de reuniones y protestas en la calle que no han pasado inadvertidas.

A todos ellos se suman, además, rostros conocidos como es el caso de la periodista zamorana Andrea Peláez.

Por alusiones, la periodista deportiva aprovechó este domingo una de sus intervenciones en el programa Tiempo de Juego de COPE para criticar las pretensiones de Renfe y Ministerio de Transportes del Gobierno de España.

También para trasladar su apoyo incondicional a los zamoranos que llevan semanas denunciando la situación y que ese mismo día se manifestaron en la estación de trenes de la capital zamorana contra los recortes de la ferroviaria en la línea del AVE Madrid-Galicia.

Más allá de explicar las causas de las movilizaciones, que también se celebraron en otras ciudades de Castilla y León como Segovia, Andrea expresó su "completo rechazo" a estas "decisiones injustas" que adoptará Renfe.

Incluso se atrevió a enviar un contundente mensaje al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; así como al presidente de Renfe, Abel Caballero.

"No puede ser que por ahorrar unos minutos o por el motivo que sea, mates o hieras de muerte a una provincia. Zamora y la comarca de Sanabria merecen el mismo respeto que cualquier otra localidad, ciudad y municipio de España", sentenció.

Siempre con mi tierra y con mi gente. Aprovechando el altavoz que tengo para luchar contra las decisiones injustas.



Hablo de Zamora porque soy zamorana, pero hago extensivo el discurso para la gente de Soria, Palencia...y tantas otras provincias de la España vaciada y olvidada. https://t.co/lLBZ0iDJgD — Andrea Peláez Marzo (@Andrea_Pelaez_) June 1, 2025

En este sentido, explicó que, en lo que respecta a la parada de Sanabria, tan solo se pierden cuatro minutos, al tiempo que defendió que de ella dependen muchos ciudadanos que recurren al tren para ir a trabajar, a estudiar o al médico a la capital.

"Siento absoluto rechazo ante esta decisión, porque nuestras provincias, en este caso estamos hablando de la mía de Zamora, necesitan apoyo para luchar contra la despoblación, no las trabas que nos encontramos a diario", aseguró.

Posteriormente, en sus redes sociales, Peláez explicó que "hablo de Zamora porque soy zamorana, pero hago extensivo el discurso a la gente de Soria, Palencia... y otras tantas provincias de la España vaciada y olvidada".

A su vez, Paco González, el director del citado programa de la cadena COPE, se sumó a las palabras de la zamorana tirando de ironía con afirmaciones como: "Me parece una medida muy muy maja con la España vaciada. Es acojonante el desprecio con el que tratamos a la gente de allí".

A lo que añadió: "Todos hablamos de la España vaciada, los pueblos, hay que cuidarlos, la agricultura, el sector primario, que se nos está yendo la gente de ahí. Pues está muy bien, ¿para qué va a parar el pueblo? Si sois pocos, ¿por qué nos tiráis en marcha? ¿no puede poner el Ayuntamiento de Sanabria unos colchones y os tiráis en marcha?".

Tras estas declaraciones, han sido varios los famosos que se han unido a la causa, expresando públicamente su "no" a la supresión de las paradas en Sanabria.

El escritor y Premio Planeta Javier Sierra; los actores Juan Echanove, Pepón Nieto, Silvia Marsó y Charo López; la cantante Loreto Valverde; la presentadora Irma Soriano, la colaboradora Rosa Benito, el barítono Luis Santana o el meteorólogo de La Sexta, Fernando Cacho, son algunos de ellos.

"Ola de solidaridad"

Ante esta respuesta, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se ha mostrado "sorprendido por esa ola de solidaridad y sensibilidad", en la que cree que se está "reconociendo" al medio rural.

Un apoyo que, para Faúndez, pone encima de la mesa "el ataque del Gobierno de España a la forma de vida de una comarca, a la forma de vida de una provincia y al futuro" de los habitantes de la comarca de Sanabria-Carballeda.

La institución provincial está difundiendo en redes sociales los mensajes de apoyo que llegan desde distintos ámbitos, "para que los zamoranos tengan conocimiento, en primer lugar, de que ya no estamos solos, de que esto se está convirtiendo en una ola viral".

Faúndez destaca de estas muestras de apoyo que "son personas que no viven en la provincia, pero que no entienden esta cerrazón, esta obstinación y esta falta de sensibilidad de los responsables" de Renfe y el Ministerio de Transportes. "Cuando se atropellan los derechos de los débiles, la gente sensible se vuelca", recalca.

Así que el presidente provincial ha vuelto a cargar contra el Gobierno central y especialmente contra ambas entidades responsables de los transportes, a los que acusa de haber planificado desde hace tiempo esta reducción de servicios.

"Esto se lleva fraguando desde hace más de un año", ha asegurado. "Nos engañaron. Nos quitaron lo que teníamos, mintiéndonos, y lo único que pedimos es que lo recuperen antes del día 9 de junio".

En este contexto, Faúndez insiste en que el mantenimiento de estas paradas es una competencia estatal y criticó el agravio comparativo con otras Comunidades, como ya indicara ayer la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco.

"Parece que hay 15.000 millones para condonar la deuda de Cataluña, 300 millones para transferir las competencias ferroviarias de Rodalíes a la Generalitat y 1.700 millones de euros en inversiones, pero no hay dinero para mantener un servicio ferroviario en Zamora", ha recordado.

"Los impuestos de los zamoranos valen lo mismo que los de los gallegos y que los de los catalanes", ha recalcado a continuación.

Además de contar con el apoyo de personalidades públicas, el presidente provincial ha contactado con alcaldes de otras zonas afectadas por situaciones similares, como Segovia, Medina del Campo o A Gudiña, para coordinar una respuesta conjunta. "Vamos a hacerlo con cabeza", ha advertido

Con el calendario jugando en contra ante la cercanía del 9 de junio cuando se hagan efectivas las supresiones, Faúndez ha vuelto a apelar una vez más al sentido común y a la justicia territorial.

"No pedimos nada más de lo que teníamos. Solo queremos que se ejerzan las competencias, que no se impongan decisiones desde un despacho de Madrid sin escuchar a la gente. Porque los trenes pasan, el problema es que ya no paran. Y eso, siendo gratis, es el mayor agravio", finalizaba.