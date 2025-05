Sanabria estalla contra la supresión de paradas del AVE: “Estamos hartos de que nos jodan. Si quiere guerra, ¡guerra!"

“Estamos cansados e irritados. Hartos de que nos jodan Sanabria”, espeta una mujer de San Justo, en cuanto tiene un micrófono delante. Es una de las más de 3.000 personas que respondieron hoy a la convocatoria formulada por la Alianza UPA-COAG para concentrarse en la explanada de la Estación de Otero de Sanabria (Zamora).

El núcleo de la protesta: el rechazo a la supresión de dos paradas diarias del AVE en la comarca anunciadas por Renfe y que, salvo que las presiones populares prosperen, se harán efectivas el día 9 del próximo mes de junio.

COAG y UPA incidieron en que, de consumarse los planes de Renfe, supondría un nuevo recorte en los servicios del mundo rural y que, en este caso, repercutiría en la “precarización” de la Sanidad, la Educación y la Administración, como una “dificultad añadida” a la permanencia de la población en los pueblos.

A las diez de la mañana, el aparcamiento de la estación del AVE de Otero ya estaba prácticamente lleno pero el centenar de vehículos estacionados solo era una muestra, ya que cientos de personas aparcaron sus coches en las márgenes de la carretera y cualquier mínima superficie del entorno quedó copada por turismos hasta la N-525 y la propia localidad de Otero. Una multitud caminaba por las carreteras hasta llegar a la explanada frente a la estación.

“¡Sanabria no se rinde! ¡Que se enteren los que se tienen que enterar! Hoy estamos a que ‘pare o tren’. O nos movemos o no se consiguen las cosas. Hay dos responsables: ‘O señor de Vigo’, que nos hizo esta canallada, y el señor de Renfe, ese pijotero. Pues pa’ ellos van a tener”, anunció desde el estrado José Manuel Soto, representante de COAG en Sanabria y La Carballeda y bregado en mil batallas reivindicativas en todos los frentes. Esta vez, sin megáfono, ya que se instaló megafonía, Soto desgranó con gran vehemencia los argumentos para rechazar la medida y utilizó también unas cuantas palabras en gallego durante su alocución.

“Esto es el principio de algo. ¿De que nos vale que pare el tren y que pare a la hora en la que nos subimos? Para justificar que no hace falta. Y, por ahí, no pasamos. Dice el señor de Vigo. Este fantasma, que tenemos que ser solidarios. Y tú, ¿eres solidario”, aseguró, en alusión a Otero de Sanabria, A Gudiña y Vilagarcía de Arousa, entre otras localidades.

“Vigo no nos hace falta para nada pero a Vigo sí le hacemos falta nos. Eles sí que ten que pasar por aquí. Lo importante es que se vea esta plaza llena, que se vea a praza de A Gudiña chea, para que los de Madrid se enteren de que no somos dos, sino muchos, mujeres y hombres, que tenemos derecho a subirnos al tren”, rubricó. “Si quiere guerra, ¡guerra!”.

José Manuel Soto, quien recordó a Abel Caballero que “tiene aeropuerto”, advirtió de que “o tren pasa por aquí e ten que parar” y apostilló: “El alcalde de Vigo está a tiempo de rectificar. Usted, que pidió esto, pida lo contrario. Si no, vamos a entrar en otra dinámica. Si quiere guerra, ¡guerra!”, ante un aluvión de aplausos y gritos de la muchedumbre. En este sentido, apuntó que habrá un “paixariño” que avisará cuando el alcalde de Vigo se suba al AVE. “Que se suba, que se suba. Ai, carallo; ai, carallo., carallo. Que se suba”, dijo, despertando una salva de risas.

Pocas opciones

“Muy mal todo. Aquí han expropiado tierras y han hecho de todo y, ahora, ¿qué?”, pregunta Natalia Quintana, que reside en Rozas, en el municipio de San Justo. “Si no es el AVE, son los trenes. Si no, los autobuses. Para venir a cazar, no nos quitan los ciervos pero la gente mayor que necesite ir al médico o los profesores y sanitarios, a trabajar, eso da igual”, interrumpe una amiga.

“El autobús llega casi a las diez de la mañana, así que a las citas médicas tempranas no se puede llegar. El que no tenga coche ¿qué hace?”, cuestiona. María del Mar Luengo, residente en Villardeciervos, afea a Renfe que “nos quite trenes” en una comarca en la que hay “poquitas” opciones para viajar, especialmente, si hace falta llegar a primera hora a Zamora.

María Engracia, también de Villardeciervos, entra en la conversación con un lacerante ‘Mejor no hablar de Sanidad” porque “hay pueblos a los que el médico va una vez al mes” y valora que “vaya tres veces a la semana”, en el caso de Villardeciervos. “Si no hay tren, no hay manera de moverse”, recalca.

Jesús García, de la misma localidad, destaca el “grupo importante” que acude desde su pueblo a la protesta. “Es necesario. Que anden pensando en reducir el servicio es una decepción. Deberían reaccionar”, considera. José López, de 84 años, se sonríe ante las palabras de sus vecinos y asegura: “Aquí, la mano política es la que manda”.

Vicente Núñez, quien forma parte del grupo procedente de Robleda -“no confundir con Robledo”, según puntualiza- advierte de que la medida de Renfe “afecta a toda la zona”, incluida Sanabria, La Carballeda y Portugal. “No tenemos más alternativa que el coche particular. Hay uno que lleva a Zamora por la mañana pero, en realidad, el tren es el medio más rápido. En coche, es hora y media y, si quieres ir al médico pronto, no hay otro medio”, recalca.

Asimismo, insistió en que “hace falta” un ascensor y una marquesina en la Estación de Otero de Sanabria, reclamaciones ya expuestas por muchos usuarios y que recogieron la Plataforma de Usuarios del AVE de Zamora y la más reciente y con contundente denominación Plataforma de “Viajeros jodidos Sanabria Alta Velocidad’.

“Que nos dejen igual”

“Una marquesina y un ascensor. Que no nos quiten. Que nos dejen igual. Y al señor Caballero, que le pongan todos los trenes que quiera pero que no nos quiten a nosotros”, en referencia a las polémicas palabras pronunciadas por el alcalde de Vigo a finales del pasado mes de marzo, cuando propuso suprimir paradas del AVE en Castilla y León para reducir el tiempo de viaje entre Vigo y Madrid. “Son mejores las luces navideñas de Puebla de Sanabria. Él pone luces de colores pero, aquí, las ponemos de oro, que lucen más y tiene un poco de envidia de Puebla el alcalde de Vigo”, ironiza otro vecino de Robleda, de 80 años.

Felisa Fernández, su esposa, de 77 años, incide en que “no nos reduzcan” y que “nos dejen” lo conseguido. “Lo hemos peleado. Ya tuvimos muchas manifestaciones para conseguir esto y en invierno, que hace mucho frío. Les dejamos las tierras para que pasara el AVE y ahora nos quieren quitar servicios. Pues no. Esto nos compete y nos afecta a todos”, subraya.

“La culpa la tiene el ministro”

José Antonio Fernández, de 82 años, asegura que “no somos muchos pero hacemos mucha fuerza”, cuando a la explanada había llegado menos de un tercio de la multitud que allí se reunió. “Sanabria siempre ha estado desprotegida. Tuvimos que emigrar porque, entonces, no nos daban nada y tuvimos que marchar a Madrid, a Barcelona y al País Vasco”, recuerda. “La culpa la tiene el ministro, que se deja comer el tarro entero”, rubrica, en alusión al responsable de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

La inquietud e indignación ante el anuncio de la supresión de paradas no es exclusiva de los habitantes de Sanabria, como indica Alegría Alonso, residente en Salamanca, quien acude desde allí a la cita reivindicativa junto a toda su familia. “Tengo familia aquí y una casa y vengo todos los fines de semana que puedo. Nos hacen la pascua con esto a todos porque ir y venir en el día es fundamental. Si vas a Zamora, Orense o Madrid y te tienes que quedar a dormir, mucha gente no puede permitirse el gasto y el tiempo”, apunta.

“La alternativa a quedarnos sin esos horarios es coger el coche de línea, que tarda dos horas y veinte minutos y, a las seis de la tarde el domingo, una hora y media de espera en la estación de autobuses para enlazar con Salamanca. Espero que haya más presión y que se lo piensen. Los trenes a las cuatro de la tarde no nos sirven para nada”, calcula.

Irene López, de 29 años, hizo hincapié en que es “fundamental” la conexión, especialmente para gente joven que pueda plantearse teletrabajar en un futuro. “Está muy bien vendernos la España vaciada pero, si nos quitan la conexiones, desde luego que no vamos a poder quedarnos”, critica.

“Me tocan el alma”

Ana Belén Torres, de 47 años, madrileña residente desde hace 30 años en Palacios de Sanabria. “Me toca el alma porque nos quitan lo más esencial, que es poder llegar a tiempo a un hospital. Queremos vivir aquí. Ya que nos han quitado los terrenos, por lo menos, que nos den el servicio. No queremos quince trenes, sino que no nos quiten los dos esenciales”, precisa.

El empresario y expresidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, Óscar Somoza, califica de “atropello” reducir el número de servicios. “Nos expropian y, luego, nos dejan tirados. Se ha hecho un montón de expropiaciones forzosas por interés público y utilidad social. Si quitas el interés público y la utilidad social, deberían volver a repartir los terrenos a los propietarios”, anota.

“Es otro hachazo al sector turístico. Quitan los servicios sin aviso, con premeditación, alevosía, nocturnidad y, encima, chulería. Esto también tiene repercusión en Portugal, donde hay quejas al respecto. La utilidad pública es la solución”, agrega.

Políticos

En contra de lo que suele ocurrir, el anuncio de Renfe ha supuesto una alineación de los partidos políticos que, de hecho, hicieron frente común tras la última reunión, el pasado miércoles, de la Mesa de trabajo para la mejora de los servicios ferroviarios’. Los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zamora, concretamente, los integrantes del equipo de Gobierno, Izquierda Unida y el Partido Socialista, además del Partido Popular, Vox y Zamora Sí, escenificaron, encabezados por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, su unión en contra de la nueva reorganización ferroviaria propuesta por Renfe.

En la explanada de la estación de Otero de Sanabria estuvieron los portavoces municipales de Zamora, Pablo Novo (IU), David Gago (PSOE), Jesús María Prada (PP), Javier Eguaras (Vox) y Eloy Tomé (Zamora Sí). También asistieron la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez; el presidente de la Diputación de Zamora y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez; el senador socialista y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández; el presidente provincial del Partido Popular y senador, José María Barrios, y el secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez.

“No se sabe si es que Abel Caballero tiene mucha mano o que el Gobierno no tiene palabra. Ya sabemos que mienten constantemente, aunque ellos dicen que cambian de opinión. Lo cierto es que dejan a Sanabria sin un servicio básico, o que es una estocada para una zona, de por sí, muy perjudicada y despoblada”, reprochó el presidente provincial del PP de Zamora y senador, José María Barrios.

“No nos valen los criterios económicos que usa el presidente de Renfe porque los criterios deben ser sociales. Sanabria tiene el mismo derecho a estar comunicada y el tren debe parar cuando le conviene a los usuarios. De nada sirve aumentar el número de plazas en horarios en los que no hace falta. Lo que hace falta es que haya un tren a primera hora de la mañana que viene de Madrid y Zamora y que el que viene de Galicia hacia Madrid pare aquí”, explica.

Igualmente, acudieron la senadora ‘popular’ Natalia Ucero, los diputados nacionales del PP por Zamora, Elvira Fernández y Óscar Ramajo, y el presidente provincial de Vox, Eugenio Blanco, además de numerosos alcaldes y concejales de Sanabria y La Carballeda y de localidades orensanas como La Gudiña (Orense), entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.

Todos ellos coincidieron al destacar la “unidad” de los políticos en casos como el de la supresión de servicios planteada por Renfe. “Es una concentración en la que debemos dejar a un lado el partidismo porque el objetivo común es hacer entrar en razón a los responsables de este recorte de servicios, que crea un problema donde no lo había. De la noche a la mañana, aducen criterios económicos y son decisiones políticas sin sentido y que crean un tremendo perjuicio a los habitantes de la comarca”, advierte el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

“Hay que tener en cuenta que hay médicos, enfermeros, profesores… que vienen en AVE a trabajar aquí y que, en un futuro, pueden plantearse que ya no les interesa venir a esta comarca, como daño colateral, aparte de cargarte todo el trabajo de promoción turística por que haya una mente pensante en el Ministerio y otra en Renfe que hacen esto”, añade.

Error de Renfe

La vicepresidenta segunda de las Cortes y procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, afirmó que es “un error” el anuncio de la supresión de paradas en la zona. “No se deben tener en cuenta solo criterios técnicos, sino también de vertebración territorial y rentabilidad social. Se trata de escuchar al territorio y no tomar las decisiones en los despachos. Espero que toda esta voz sea escuchada en Madrid y se enmienda un error que nunca debería haberse dado”, expuso.

El diputado nacional del PSOE y secretario general provincial, Antidio Fagúndez, reiteró que acudían por los ciudadanos y la gente que necesita "una solución” para la comarca. “Queremos revertir el error que ha cometido Renfe. Estamos hoy con los ciudadanos y el lunes estaremos en los despachos, defendiendo que se prioricen los intereses de los ciudadanos. Aquí hay un beneficio social y es lo que reivindicamos. Hemos presentado varias propuestas a Renfe y espero que seamos capaces de solucionarlo”, confió.

El alcalde de Puebla de Sanabria y senador socialista, José Fernández, incidió en que “no se trata de más o menos” servicios, sino de “los que hacen falta”, en horarios clave para ir pronto a Zamora y a Madrid y volver a una hora prudencial. “Tengo mucha esperanza. Hemos tenido muchas reuniones y confío en que se vea lo que es razonable”.

El diputado provincial Ramiro Silva y alcalde de Asturianos, localidad que marca el hito en el que confluyen las comarcas de Sanabria y La Carballeda, resaltó la confluencia de todos los partidos políticos a la hora de defender un servicio “vital” para la zona. “Las personas que viajan en el tren son de todos los partidos políticos. La ideología no cabe en este caso. Ojalá viéramos esta unión en todos frentes”, desea.

“Me gustaría que todo el mundo que viene hoy estuviese cuando reivindicamos temas sanitarios, la carretera de Rihonor y autobuses. Hoy, parece que solo reivindicamos esto pero hace falta reivindicar más temas. Que cada uno valore para qué se manifiesta”, señala Eduardo Rodríguez, secretario de Administración del PSOE de Zamora.

“Es una cita obligatoria. No podemos permitir que la España vaciada se abandone cada día más. Todos los partidos que sienten la provincia están aquí. Estamos hablando de un daño a toda la población”, señaló el presidente provincial de Vox, Eugenio Blanco.

Discípulo de Trump

El alcalde de Almeida de Sayago y exdelegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, también participó en la concentración y transmitió un mensaje contundente a los ideólogos de la medida. “A ver si el presidente de Renfe entiende que, además de rentabilidad económica hay rentabilidad social, que es fundamental para el mundo rural. No todo es economía. Parece que es discípulo de Trump, con la tijera. Que aprenda un poco de economía y rentabilidad social, que es para lo que se hacen las obras públicas”, concluyó.