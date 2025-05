Perjudicados por la supresión de paradas en Sanabria envían una carta al presidente de Renfe: "Sea sensible"

La Asociación Cultural Nuestra Señora de los Remedios ha hecho llegar a EL ESPAÑOL de Castilla y León una carta abierta al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, tras la supresión de las paradas de AVE en Sanabria (Zamora).

Desde la agrupación quieren recalcar que “no son los autores” sino “un canal de transmisión de los “numerosos mensajes que han recibido de los vecinos y trabajadores de Sanabria y Carballeda”.

Estos muestran su “preocupación por la supresión de trenes de primera hora de la mañana de la estación de Sanabria”.

Una carta elaborada “de forma colectiva a partir de los testimonios recogidos estos días” y que “refleja la preocupación compartida por las consecuencias que esta decisión puede tener sobre la vida diaria y el futuro de Sanabria, Carballeda y, por ende, de Zamora”.

Un duro comunicado

Después de la justificación de Álvaro Fernández Heredia de que la supresión de las dos paradas en la provincia zamorana se debe a “razones económicas”, como ha apuntado esta tarde, los vecinos le han dedicado una carta con claros mensajes y un total de cuatro puntos.

En el primero de ellos aseguran que el presidente de Renfe es “el heredero de un compromiso con los habitantes de Sanabria, Carballeda y zonas limítrofes de Galicia y Portugal que son atendidas por la estación”

“Era un compromiso firme de desarrollo, cohesión social y vertebración de este territorio, que sus antecesores tanto en Renfe, como en Adif y en el Ministerio de Transportes, adquirieron con esta tierra, y que, para sus habitantes, sigue vigente”, añaden.

Añaden, en el segundo punto, que la infraestructura que desplegó Adif “fue muy costosa económicamente y para la región” con “expropiaciones a precio de saldo y un tremendo impacto ambiental”.

“Aunque le suponemos conocedor de la especial situación demográfica y geográfica de la región, creemos necesario recordarle que nos encontramos a más de 100 km de nuestra capital de provincia, Zamora. Es decir, a más de 100 Km de hospitales y centros institucionales”, apuntan en el tercero de los puntos.

Señalan que para los habitantes del lugar “situarse por ferrocarril a poco más de media hora de la capital es darles la vida” porque “facilitaba el flujo a primera hora de la mañana, de profesionales de la sanidad, de la educación, de profesiones liberales, etc. desde Zamora a Sanabria para llegar a tiempo a su actividad o puesto de trabajo”.

También desde Sanabria a Zamora porque “cualquier tipo de consulta o prueba médica, una gestión administrativa o la asistencia a clase en el ámbito universitario, era plenamente accesible. Era y es, una de las pocas palancas que quedan para intentar fijar población, cerrando la brecha de acceso a servicios esenciales”, añaden.

En el cuarto de los puntos hacen hincapié en que si este cordón umbilical ferroviario de primera hora de la mañana desde Zamora a Sanabria se rompe será “complicado que un sanitario o un docente que viva en Zamora quiera prestar sus servicios en Sanabria”.

“Sea sensible a la especial situación de Sanabria,Carballeda y sus zonas limítrofes. No defraude a esta región. No incumpla ese compromiso tácito con sus gentes, que debe regir por encima de cifras y estadísticas. No condene a este rincón de Zamora, de nuevo a un aislamiento de facto que tanto daño ha hecho”, apuntan.

Para finalizar pidiendo al presidente de Renfe que “reconsidere su decisión”.