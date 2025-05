Morales da 8 días a Primus Invitus para entregar las llaves de la piscina: "Pese a quien pese, se va a abrir"

El Ayuntamiento de Morales del Vino ha aprobado en un pleno extraordinario y urgente, celebrado el lunes 19 de mayo a las 20.30 horas, la resolución del contrato con la empresa Primus Invictus S.A. (antigua Arcebansa), responsable desde 2015 de las instalaciones deportivas municipales, entre ellas la piscina de verano.

La medida busca que el Consistorio pueda acceder a las instalaciones para su rehabilitación y así garantizar su reapertura inmediata, cerradas desde hace casi dos años y en estado de abandono.

La decisión, respaldada por los siete votos del equipo de Gobierno del Partido Popular y del PSOE, se adopta tras recibir el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, que considera probados los "graves incumplimientos" de la empresa y por lo tanto, "procedía resolver el contrato".

Entre ellos, el "cierre progresivo e injustificado" de las instalaciones, impagos de gastos corrientes e incluso del servicio de seguridad, según consta en el documento.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la alcaldesa, Carmen Lorenzo, ha explicado que " les hemos dado el plazo reglamentario para que entreguen las llaves de forma voluntaria, como indica la normativa".

Una notificación que ya ha sido realizada, pero de la que "no tenemos constancia de que hayan respondido", indica Carmen Lorenzo.

El pleno ha establecido un plazo de ocho días para que la concesionaria entregue las llaves. En caso de que no lo haga, el Ayuntamiento procederá a acceder a las instalaciones mediante acta levantada por la secretaría municipal y con intervención de cerrajero si fuera necesario.

"Yo no quiero calificarlo como un acceso a la fuerza, es el uso pleno de nuestro derecho como propietarios", ha matizado la alcaldesa.

Además, desde el Partido Popular de Morales del Vino han querido recalcar que han cumplido "con hechos, no con palabras vacías" su promesa de abrir las piscinas este verano.

"Trabajamos para que las familias de Morales del Vino puedan disfrutar ya este verano de su piscina y sus instalaciones deportivas. Hemos dado el paso decisivo. Pese a quien pese, la piscina se va a abrir", han recalcado en un comunicado.

Apertura este verano

La prioridad inmediata del Ayuntamiento es la apertura de la piscina de verano. "Queremos empezar cuanto antes con todos los trabajos. Las empresas ya están avisadas para poder rehabilitar en cuanto podamos entrar", asegura Lorenzo.

No obstante, aún no se puede concretar una fecha de reapertura. "La idea es abrir, pero no lo hemos calculado porque aún no hemos podido acceder", recuerda la alcaldesa.

Además, les es "imposible" calcular cuánto podrá costar la reparación y adecuación del espacio, porque "solo sabemos lo que se ve desde fuera y es un estado de abandono, suciedad, y el césped en mal estado".

Pero les queda conocer cuál es el estado del vaso o la depuradora. "No podemos hacer una valoración sin entrar", recalca la alcaldesa.

A pesar de las dificultades, el Ayuntamiento ya contaba con una partida presupuestaria para acometer las reparaciones y dispone de una subvención de la Diputación Provincial de 112.000 euros, dentro de los planes provinciales de 2026.

"Cuando hicimos presupuestos ya contábamos con que íbamos a tener que invertir en esto", ha explicado.

Además de la piscina, el Consistorio prevé recuperar progresivamente el resto de instalaciones: gimnasio, pistas deportivas y zonas de esparcimiento. "Seguiremos esta línea de ir arreglando las cosas poco a poco y abrirlas al público, para que los vecinos puedan acceder a ellas", ha afirmado la regidora.

Pero ahora, la piscina de verano "es la prioridad", y en octubre, cuando acabe la campaña, "seguiremos con el resto. No vamos a parar", ha asegurado Carmen Lorenzo.

En cuanto al bar, cerrado también desde hace años, el Ayuntamiento ya ha iniciado contactos con empresarios hosteleros interesados en asumir su gestión. "La piscina sin el bar queda coja. Hay hosteleros interesados, aunque aún no tenemos una adjudicación definitiva", ha indicado Lorenzo.

La alcaldesa reconoce que el proceso ha sido complejo y ha sido su gran caballo de batalla diario. "Me quita el sueño, tantos plazos, trámites, recursos y apelaciones. La empresa no se ha rendido, pese a que llevaba años con las instalaciones abandonadas".

Pero aún con todo, la alcaldesa quiere "pensar en positivo" y confiar en que los moralinos recuperarán muy pronto todas las instalaciones.