Un nuevo aliado en la lucha contra el fuego en Sanabria: un buldócer desbrozador para limpiar y abrir cortafuegos

La Diputación de Zamora ha recibido un nuevo buldócer desbrozador adquirido con cargo al Plan Montel Seguro, impulsado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. El acto ha tenido lugar en la localidad de Manzanal de Arriba, en el paraje de Los Córragos, con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y del delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

La maquinaria está valorada en 295.000 euros y forma parte de un conjunto de recursos financiados con una subvención de 887.000 euros otorgada por la Junta de Castilla y León. Este apoyo ha permitido la adquisición de cinco furgonetas, un furgón, un todoterreno, dos vehículos tipo remolque y diverso material para labores forestales, según ha detallado Fernando Prada.

El objetivo es "que los trabajadores de la Diputación trabajen en el ámbito forestal con las garantías necesarias de seguridad", ha explicado, y también prevenir incendios mediante la conservación del entorno rural.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, presentan el nuevo buldócer desbrozador

El Plan Montel Seguro, gestionado por la Dirección General de Trabajo y Relaciones Laborales de la Junta, incluye también una línea de contratación de trabajadores para labores de limpieza y mantenimiento en el medio rural.

Según el delegado territorial, la Junta ha hecho una inversión de 307.000 euros para contratar durante nueve meses cerca de 50 trabajadores, reforzando así el compromiso autonómico con "la apuesta por el medio rural".

El nuevo buldócer desbrozador pasa a formar parte del parque de maquinaria de la Diputación, con el fin de intensificar las tareas de limpieza de perímetros en los núcleos rurales de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha detallado que se trata de una "máquina que lleva una desbrozadora" para trabajos durante buena parte del año, y que también incorpora "unas cuchillas para apertura de zanjas perimetrales alrededor de los pueblos" en los meses de mayor riesgo de incendio, cuando no es posible utilizar la desbrozadora.

La primera actuación del nuevo equipo se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Manzanares, como "cumplimiento de un compromiso personal" del presidente de la Diputación con su alcalde, Nazario Castedo. Esta intervención se enmarca en un despliegue que, según Faúndez, abarcará "toda la zona de Sanabria-Carballeda, donde estará posiblemente bastante más de un año".

Además, la Diputación Provincial tiene previsto adquirir una segunda máquina desbrozadora de ruedas gemelas, con un coste cercano a los 300.000 euros, que prestará servicio en zonas con distinta orografía, como Aliste, Tábara y los Valles.

Faúndez ha subrayado que, aunque las brigadas forestales seguirán activas, "esta máquina con un solo operario presta esa labor multiplicadora de limpieza de perímetros en los pueblos, que es bastante importante".

Javier Faúndez, Ramiro Silva Fernando Prada, subidos al nuevo buldócer desbrozador

El presidente de la institución provincial también ha hecho hincapié en que estas labores no se limitarán a terrenos comunales. Y es que podrán extenderse a fincas en las que los ayuntamientos tengan autorización de sus vecinos "y que puedan suponer un peligro para la seguridad de un pueblo, porque los incendios no discriminan si las fincas son particulares o no".

En total, la inversión conjunta entre ambas máquinas ascenderá a unos 600.000 euros, dentro de una estrategia de prevención que, según Faúndez, requiere de "paciencia y trabajo diario, pueblo por pueblo", con la colaboración directa de los alcaldes, quienes "van a ser los encargados de decidir con total libertad qué es lo que hay que limpiar".