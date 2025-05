Martínez asegura no tener "ninguna esperanza" en el Plan de La Raya y pide consenso y compromiso a Mañueco

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha afirmado no tener "ninguna" esperanza de que llegue a ponerse en marcha el Plan de La Raya. "Ninguna porque no hay presupuestos ni partidas extraordinarias que sustenten luego los compromisos", ha expresado.

Por ello, ha advertido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que “los grandes titulares de prensa sobre planes específicos de desarrollo locales no suelen funcionar si no se consensúan” con ayuntamientos y agentes sociales y económicos.

Lo ha hecho antes de comenzar una reunión de trabajo con un centenar de alcaldes y portavoces municipales de la provincia de Zamora, a los que ha presentado como el “músculo real” del PSOE en la Comunidad autónoma.

Ante ellos, se ha mostrado muy crítico con la última promesa de Mañueco, relacionada con ayudas a los municipios de La Raya, de Salamanca y Zamora.

“Tenemos que intentar plantearnos que ante situaciones extraordinarias debe haber medidas extraordinarias y compromiso firme para que pasemos de las palabras a los hechos, a las realidades tangibles, para que entendamos que la Junta de Castilla y León debe creer en este territorio y no solamente hablar de él: la mayoría de las veces con poco acierto”, ha afirmado Martínez.

“No me sirven los planes que se quedan en papel mojado, no me sirven las promesas que tardan años en hacerse realidad como casi todo lo que plantea la Junta de Castilla y León", ha añadido.

"Ya conocemos cuáles son sus planificaciones, el engaño permanente de inversiones en presupuesto ordinario que se coloca en la partida presupuestaria correspondiente. Por tanto, cuando estamos hablando de planes específicos para dar cobertura a situaciones específicas, tienen que ser extraordinarias. No nos sirve la inversión ordinaria de la administración autonómica”, ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que “se están perdiendo muchas oportunidades” de fondos europeos. “Se está perdiendo la oportunidad para que Zamora se pueda incorporar también a esas ayudas de funcionamiento y que tienen que estar trabajadas por la Comunidad y no lo están haciendo”.

Ante esto, ha destacado la necesidad de una hoja de ruta propia. "El Partido Socialista la ha empezado a construir y ahora la vamos a enriquecer con la incorporación de agentes económicos, sociales y los ayuntamientos”, ha asegurado el líder socialista.

En cualquier caso, ha pedido "consenso político", no solamente con los ayuntamientos, sino también "con el grupo parlamentario mayoritario que pretende ser gobierno a partir de febrero o marzo del año que viene y que pretende incorporar infraestructuras que son absolutamente básicas para generar desarrollo”, ha expuesto.

“El consenso político, en una inestabilidad parlamentaria como la que tiene, es absolutamente básico. Si no recoge el guante que tendemos desde el PSOE para tener unos presupuestos, si no nos incorpora y no trabajan sobre estrategias en defensa del empleo en sectores tan importantes como los que van a sufrir los aranceles, no suele funcionar”, ha apuntado.

Con todo ello, Carlos Martínez ha acusado al presidente de la Junta de estar “cómodamente tumbado en su diván, sin presupuestos, proyecto, ni ritmo que arranque compromisos serios, inversiones, hechos y realidades para un territorio que lo demanda de una forma muy necesaria”, haciendo alusión a la provincia de Zamora.

“La Administración autonómica llega tarde a reconocer los problemas que tiene una provincia como Zamora, muy similares a los del resto de provincias de nuestra Comunidad y, por dejación, desidia o incomparecencia ante las atribuciones y las funciones que debe tener para con su territorio. Tenemos un presidente que preside pero no gobierna, que se encuentra en el inmovilismo y la pasividad”, ha afirmado.

“Todo pasa por cambiar las dinámicas de funcionamiento en la Administración autonómica, por imprimirle ritmo, tener un compromiso político y una planificación estratégica, se llame Plan de la Raya o Conservatorio de Música”, ha añadido.

En este sentido, se ha referido a los “compromisos adquiridos durante tantísimo tiempo y que nunca se hacen realidad en una provincia como Zamora” y ha advertido de que "la realidad nos pone frente a un crudo panorama de envejecimiento y despoblación del que tenemos que salir con unas políticas diferentes”.

Para el líder socialista, esas "políticas diferentes” pasan por el desarrollo de una ordenación territorial en función de las comarcas históricas “que mida realmente cuál es la prestación de servicios de garantías, derechos de ciudadanía”, en referencia a educación, sanidad y protección social.

“Pero que asiente pilares de desarrollo real a la hora de implantar empresas, de generar empleo y de fijar población para no tener que participar del éxodo de nuestros jóvenes por falta de oportunidades. Y se necesita hacer todo eso de la mano de los ayuntamientos”, ha apuntado.

Por último, Carlos Martínez ha hecho hincapié en marcar, en los encuentros con alcaldes y concejales, las bases del “desarrollo”, con un “plan de comarcalización” para la provincia de Zamora. “Se trata de analizar cuál es la foto fija y marcar una hoja de ruta de las inversiones que son necesarias en cada uno de los territorios”, precisó.

“Ese va a ser nuestro compromiso con la provincia de Zamora y con Castilla y León, intentando incorporar a todas las administraciones, buscando el consenso con los agentes económicos y sociales, pero fijando unas fechas y unos planes extraordinarios de inversiones que generen esa competitividad del territorio con una dotación económica extraordinaria”, ha espetado.

Carlos Martínez ha afirmado que “no es fácil el reto” del trabajo pendiente para el Partido Socialista. “Como siempre he dicho desde el minuto uno, tenemos un reto complicado y solo con la participación de todos podemos ser capaces de generar ese proyecto político que genere la ilusión en la ciudadanía”.

“Que no le engañe, que le mire a los ojos, que diga las complicaciones que estamos teniendo en este territorio, que reconozca nuestras problemáticas, que las tenemos y son muchas, pero también nuestras potencialidades, que también sabemos que son muchas”, ha recalcado.

A partir de ahí, se podrá, según Martínez, "solicitar ese préstamo de confianza a la ciudadanía porque, si mantenemos esta inercia de vía muerta en la que nos ha sumergido durante estos últimos 40 años el Partido Popular, ya sabemos cuál va a ser el resultado”, ha advertido.

“Es hora ya de ese atrevimiento al cambio, de esa oportunidad para que, haciendo cosas diferentes, tengamos unos resultados diferentes. Castilla León tiene que escucharse en España y tiene que ser escuchada en Europa", ha concluido.

Jornada laboral

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, también ha expresado sus dudas sobre “lo que votará mañana o pasado” el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, respecto al “posicionamiento” acerca de la reducción de la jornada laboral.

“Ojalá trabajara el señor Mañueco 37 horas y media la semana. Mejor nos iría a todos en esta comunidad autónoma”, ha ironizado.