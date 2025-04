Un famoso streamer se infiltra en una clase de Magisterio en Zamora: "A todo el mundo se la pela y yo estoy muy nervioso"

¿Y si tu streamer favorito se colara en una de tus clases? Pues esto es lo que ha ocurrido en la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora (Escuela Universitaria de Magisterio).

Y es que el popular creador de contenido Antonio Pino, más conocido en el mundo del streaming como Reven, ha tenido la simpática ocurrencia de meterse en una clase de plástica de Magisterio, con estudiantes del Campus Viriato de la Universidad de Valladolid

El strearmer se encontraba en la ciudad por su participación en el CyL Game Show, el evento de videojuegos y entretenimiento digital de Castilla y León que se ha celebrado en Ifez este fin de semana. Pero antes de eso, el influencer aprovechó la oportunidad para cometer una pequeña gamberrada.

Tal y como cuenta en un vídeo para sus redes sociales, todo comenzó después de que Reven conociera a varios estudiantes en un karaoke de la capital. Entre bromas, el streamer decidió acompañarlos al día siguiente a una de sus clases y literalmente colarse en la clase de plástica, impartida, según aseguraba "por un monje xiaolin real".

"Voy a infiltrarme en una clase de la Universidad de Zamora", anunciaba. Y acto seguido dejaba constancia de la cantidad de escaleras que los jóvenes estudiantes tienen que subir para acceder al aula. "Esto parece la Torre Eiffel, cuántas escaleras", bromeaba junto a sus nuevos amigos zamoranos.

Una vez dentro del aula, Reven se convirtió en un alumno más participando en uno de los trabajos libres, dibujando con acuarelas, sin que el profesor se percatara de que no era alumno suyo. "Aquí a todo el mundo se la pela y yo estoy muy nervioso", aseguraba el joven durante su peculiar tarea como infiltrado.

Raven acabó dibujando una casa con un jardín y, de paso, aprendiendo a crear colores secundarios en base a los colores primarios. Eso sí, durante el recuento de alumnos, quiso levantar la mano para que no se notara la ausencia de otro alumno, pero al final no lo hizo. Algo de lo que dejó constancia en el título de su vídeo: "Me arrepiento de no haber salvado a César".

Su dibujo quedaba "infiltrado" en una de las estanterías del aula y Reven se despedía de sus nuevos compañeros con un mensaje de ánimo: "Aprobad la carrera".

Reven tiene aproximadamente 900.000 seguidores en Twitch y 629.000 suscriptores en YouTube. Mientras que en Instagram, tiene más de 200.000 seguidores. Es ex jugador profesional de videojuegos. Es creador de contenido en Movistar KOI y participa en los programas y eventos de Ibai Llanos.