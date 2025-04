La Diputación de Zamora invierte 1,12 millones en la urbanización del Polígono de San Cristóbal de Entreviñas

La Diputación ha destinado una inversión de 1.120.000 euros a la primera fase de urbanización de cuatro hectáreas del polígono industrial, una actuación financiada mediante una subvención concedida al Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas. Esta iniciativa busca generar condiciones adecuadas para la implantación de empresas en la zona, favoreciendo el desarrollo económico y la creación de empleo.

Durante una visita al lugar, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, subrayó la importancia de contar con suelo industrial en condiciones favorables para atraer inversiones.

"Entendemos y tenemos muy claro que si en la provincia no hay suelo industrial en condiciones favorables no se pueden instalar empresas, y si no se instalan empresas no se crea empleo. Y si no se crea empleo los pueblos de la provincia poco futuro van a tener", declaró Faúndez.

Esta actuación se enmarca dentro del Programa Territorial de Fomento de Benavente, liderado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. Dicho programa incluye también el desarrollo del Polígono Industrial Puerta del Noroeste en Benavente, al que la Diputación destinará más de 3,3 millones de euros a través de una subvención directa al Ayuntamiento.

Faúndez reafirmó el compromiso de la Diputación con el desarrollo industrial de Benavente y su comarca, destacando que estas inversiones contribuirán al progreso económico, la generación de riqueza y el asentamiento de población en la provincia.