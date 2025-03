Los policías y bomberos de Zamora cargan contra el Ayuntamiento: "En mis descansos me obligan a venir a trabajar"

Decenas de policías municipales y bomberos del Ayuntamiento de Zamora se han concentrado a las puertas del Consistorio para exigir una reunión con la concejala de Personal, Recursos Humanos y Diálogo Social, Laura Rivera por sus actuales condiciones laborales.

La principal queja de estos trabajadores públicos son los nuevos cuadrantes que permiten que los agentes sean llamados a trabajar cuando en la ciudad se celebren eventos o actividades especiales, aunque estos estén en sus días de descanso o entre turnos.

De este modo, policías municipales y bomberos tendrían que acudir a su puesto de trabajo en momentos como Semana Santa, pruebas deportivas, cabalgatas o puentes, aunque no quieran hacerlo de forma voluntaria.

Manifestación de bomberos y policías municipales de Zamora

Una reivindicación por la cual, el pasado 27 de febrero, los agentes 'tomaron' el salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora, con la esperanza de conseguir una reunión con el equipo de gobierno de Francisco Guarido.

Algo que el delegado de personal del sindicato de la Policía Municipal de Zamora, Tomás Alonso, asegura que no ha ocurrido, pese a que los concejales aprobaron una propuesta del Partido Popular, donde se pactaba abrir una mesa de negociación con los trabajadores.

El representante sindical ha explicado que "lo único que pedimos es que nos escuchen, porque tenemos unas reivindicaciones laborales que venimos solicitando desde hace tiempo y no nos escuchan".

Su principal queja recae sobre la obligación de los agentes de presentarse a trabajar durante sus días de descanso, en ocasiones sin que se les compense adecuadamente.

"En mis días de descanso quiero descansar. Y me obligan a venir a trabajar, como no he querido hacerlo voluntariamente, pues lo hacen por decreto de Alcaldía", ha asegurado el delegado.

Este decreto, según Alonso, obliga a los policías a acudir a trabajar a pesar de que no desean hacerlo, especialmente cuando no hay suficiente personal voluntario para cubrir ciertos eventos y ocasiones especiales.

Según Alonso, si un agente decide trabajar voluntariamente en sus días de descanso, recibirá una compensación económica. Sin embargo, la situación es menos clara cuando la asistencia es obligatoria.

"El que venga obligado supongo que también será compensado, no lo sé. Si lo hacen venir a trabajar, encima, y no se lo pagan, pues no sé. Igual hemos retrocedido diez siglos de golpe", comentó, e insistió sobre el trato que reciben aquellos que no tienen opción de negarse.

El sindicato de la Policía Municipal de Zamora ha solicitado a la concejala de Personal que se sienten a negociar una solución más consensuada para evitar la imposición de estas medidas que, según Alonso, están afectando gravemente las condiciones laborales del cuerpo.

"La solución es buscar una solución consensuada. ¿Cuál? No lo sé. Pero para buscar una solución, primero hay que pensar y hablar", subrayó el delegado, reiterando que la obligación no debe ser la única vía de solución, aunque sin concretar qué alternativas plantean.

Por su parte, la concejal Laura Rivera salía en ese preciso instante de dependencias municipales, pero ha decidido no pararse a hablar con los manifestantes allí presentes.