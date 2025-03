El psiquiatra forense José Cabrera, sin tapujos: "Sánchez es un ser amoral, con la simple cualidad de la astucia"

Siempre se ha caracterizado por ser fiel a sus convicciones personales y profesionales, por polémicas que pudieran resultar. José Cabrera (1956, Madrid) es un reputado y reconocido médico y psiquiatra forense, famoso también por sus múltiples apariciones televisivas, donde analiza y participa como tertuliano en los casos más mediáticos.

Este viernes, 7 de marzo, Zamora será el escenario donde se le reconocerá con el premio Ahora Ilusión, el congreso organizado por Miguel de Lucas en el Teatro Ramos Carrión. Un galardón que para el doctor Cabrera es una oportunidad de "compartir experiencias, información y sobre todo sentimientos".

El acto de entrega del premio Ahora Ilusión, que es de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar a partir de las 20:00 horas, después de la inauguración que correrá a cargo de Javier Pérez Andrés y de la ponencia de Fernando Romay, esta última de acceso necesario con entrada o bono.

Pregunta - Quería empezar por el premio que recibirá este viernes en el congreso Ahora Ilusión en Zamora, ¿qué suponen para usted este tipo de galardones?

Respuesta - Los premios en general halagan la vanidad, que en su justa medida no es malo porque nos gratifica y alienta. En mi caso algo hay de vanidad pero poca, porque fui educado en la austeridad estoica, hay más de sincera gratitud y hermanamiento al que me concede el premio, y me da la oportunidad de compartir experiencias, información y sobretodo sentimientos, eso es lo que significan para mí este tipo de premios.

Cartel del congreso de Ahora Ilusión

P- Un premio que hace referencia a la ilusión… a usted ¿qué le ilusiona?

R- Yo soy optimista por naturaleza y todo me hace ilusión porque la vida misma es un milagro permanente, es raro en mí el desaliento. Probablemente es un don que me concedió Dios y le estoy muy agradecido.

A mí me hace ilusión fundamentalmente sentirme querido y querer, es lo más importante sin duda en este momento de mi vida con el horizonte de la caducidad ya no muy lejano. El verde de una hoja, el ruido del viento, el sonido de la naturaleza, una sonrisa, un café con amigos, un abrazo... eso es ilusión en estado puro.

P- Cree que con la situación política y social que hay en España y en el mundo, ¿hay motivos para que la sociedad esté ilusionada?

R- Sí, sin duda, en un mundo corrupto, triste, competitivo, hostil, y cargado de noticias inquietantes, hay que buscar la luz cómo sea y en dónde sea. Como individuos debemos salir a la calle cada mañana con alegría, esperando lo mejor y sobre todo compartir con los demás lo que sea, hasta los sueños. Debemos luchar sin descanso contra los que tratan de hacernos la vida difícil y oscura, sin piedad, desde las barricadas si es preciso.

P- Parece, o al menos eso hacen ver desde el otro lado del charco, que hay bastantes probabilidades de una tercera guerra mundial… o cree que es un farol de Donald Trump

R- Los políticos son los primeros interesados en que vivamos con miedo, un ser humano con miedo es más fácil de manejar, incluso se le amputa el pensar por sí mismo, el miedo es una buena herramienta para descorazonar y tenernos alienados.

Trump ha roto las buenas formas, yo no sé si es estrategia para conseguir objetivos (ojalá sea así) o es pura personalidad. En cualquier forma, no es un profeta ni nada parecido, todo lo que diga al día siguiente puede ser desmentido sin problemas. Ni caso.

P- ¿Cómo ve usted la forma de actuar de Europa ante este contexto geopolítico?

R- Los europeos somos unos aficionados en comparación con los americanos, ya lo demostramos en los albores de la Segunda Guerra Mundial cuando Chamberlain creía que podía negociar con Hitler, y seguimos en esa línea. Nos hemos asentado en un mundo de 'falsa felicidad' y 'bonanza' y eso no tiene recorrido, Trump nos ha despertado del sueño del buenísmo. Europa tiene que madurar, no podemos complacernos en un pasado glorioso, debemos ser más fuertes, más eficaces.

P- Y al Gobierno de España ¿cómo le ve?

R- El Gobierno de España, en primer lugar no es un Gobierno, es una simple banda de oportunistas sin formación y sin contenido moral, que da tumbos al albur de sus apetencias sin pensar en el bien común, es lo peor que podíamos tener en estas circunstancias globales, pero a lo mejor, y digo a lo mejor, es lo que nos merecemos.

P- Usted es psiquiatra forense, ¿qué análisis me hace de Pedro Sánchez?

R- No quiero perder mi tiempo con el análisis del señor Pedro Sánchez. No tiene ningún interés para un psiquiatra como yo, acostumbrado a convivir con las tragedias y la muerte. Es un personaje gris, amoral, con la simple cualidad de la astucia, un mero continuador del principal cáncer político que hemos padecido en este país, el señor Rodriguez Zapatero.

P- ¿Y si le hablo de Donald Trump o Elon Musk?

R- A diferencia de los políticos europeos, que por lo general no tienen que demostrar que han hecho algo interesante por la sociedad para llegar a presidentes, les basta con salir en la tele con frecuencia, los políticos americanos pasan una criba social sin piedad en la que deben demostrar que han sido buenos empresarios, buenos gestores, grandes artistas en algo concreto. Y luego todo ello regado con millones de dólares se convierte en lo que tenemos.

Ni Trump ni Musk son tontos o locos, serán brutos, sin formas, estridentes o incluso histriónicos, y están ahí con muchos votos detrás, el tiempo nos dirá si los votantes se equivocaron no.

P- Usted está acostumbrado a analizar y hablar sobre los casos criminales más mediáticos en su larga trayectoria televisiva y profesional, ¿cuál diría que es el caso más difícil que se ha encontrado?

R- Todos los casos son peculiares, individuales y no tienen comparación, todo eso de los perfiles de las películas es mero espectáculo, el ser humano siempre ha matado dejándose llevar de los pecados capitales, sí, de eso que nos enseñaban nuestras abuelas. Para mí los casos más sangrantes son aquellos en los que intervienen los menores como víctimas, para esos agresores yo no tendría piedad alguna. Después de pasar el 11 de septiembre de 2001 lo de las Torres Gemelas en Nueva York y lo del 11 de marzo en Madrid, creo que ya nada me puede espantar sinceramente.

P- Quería preguntarle por algún caso concreto ocurrido en Castilla y León. Uno de los más mediáticos ha sido el de la joven de Traspinedo Esther López. La instrucción sigue su curso y parece no tener fin, para desesperación de la familia ¿Usted cómo ve este caso?

R- Como médico forense lamentablemente solo veo un cuerpo politraumatizado encontrado a un lado de una carretera que evidentemente ha sido atropellado. Lamentablemente lo que el forense ve son solo lesiones, es la policía judicial la que tiene que atar cabos. Sin pruebas concluyentes no puede juzgarse a nadie. Yo siempre he preferido un malo en la calle que un bueno en la cárcel, en ambos casos por error.

P- En una entrevista comentó que se había entrevistado con más de 700 asesinos a lo largo de su carrera ¿Cómo funciona la mente de un asesino? ¿Existe algún patrón común?

R- El que mata siempre tiene un móvil, una razón, un arrebato para actuar así, por eso no hay dos casos iguales. No hay perfiles, patrones ni historias esas típicas de CSI Miami, todo es más sencillo, mucho más sencillo. La mente de alguien que mata es igual que la mía, todos en un momento dado podemos matar. Ojalá la vida no nos sitúe en esa circunstancia.

P- ¿Es posible detectar por los comportamientos previos a un asesino antes de cometer algún crimen?

R- La predicción de la conducta es una pura fantasía. Casi el 100% de los que mataron, nunca avisaron antes de que iban a matar. La vida es así. Vivamos con optimismo y cuando nos toque la hora ojalá al mirar atrás haya merecido la pena vivir.