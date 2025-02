Decenas de agentes de la Policía Local de Zamora invaden el pleno del Ayuntamiento para "luchar" por sus derechos

El pleno del Ayuntamiento de Zamora de este jueves ha estado marcado por la presencia del decenas de agentes de la Policia Municipal y bomberos de Zamora ante la propuesta de acuerdo, dictaminada favorablemente, de aprobación del cuadrante de la Policía Municipal.

Finalmente, en la sesión plenaria, se ha aprobado la propuesta del PP de que se deje abierta la mesa de comunicación para que hablen con los trabajadores municipales y se negocie.

Los agentes, y los bomberos en solidaridad con ellos, han invadido el pleno del Ayuntamiento para "luchar" por sus derechos y en protesta por la propuesta de nuevos cuadrantes que permitirían que les llamasen a trabajar siempre que se celebrasen actividades especiales aún estando de descanso.

En concreto, los nuevos cuadrantes abren la puerta a que los agentes pueden ser llamados a trabajar en momentos especiales, como la Semana Santa, pruebas deportivas, cabalgatas o puentes, aunque se encuentren en su periodo de descansos entre turnos.

Además, en los mismos se incluye una reestructuración de las condiciones económicas referente a las horas extra.

Tomás Alonso, delegado de personal del sindicato de la Policía Local, ha asegurado que "el problema no es el cuadrante de dos turnos o tres turnos".

Protesta de los policías municipales

"Lo que no aceptamos es el párrafo que deja en el aire que cada año nos vayan cambiando el cuadrante en función de lo que el Ayuntamiento necesite, con lo cual no vamos a tener jamás, como tiene el resto de funcionarios del Ayuntamiento, un cuadrante en el que sepamos como vamos a trabajar", ha denunciado.

"Tenemos que intentar defendernos por nuestra conciliación, también tenemos derecho a disfrutar las fiestas y los eventos con nuestras familias", ha afirmado, asegurando que se van "a cargar de trabajo" en todas las épocas en las que el Ayuntamiento "estime" que tienen que cargarse con él.

Alonso ha pedido saber "cual es su cuadrante". "Estamos todos los años a finales de año con este mismo problema, llevamos así cinco años", ha señalado. Finalmente, se ha aprobado la propuesta del PP de que siguiesen sobre la mesa las negociaciones.

Un tenso pleno

El pleno ha estado cargado de tensión y el alcalde, Francisco Guarido, ha llegado a advertir a los agentes que protestaban de que si no guardaban silencio se vería obligado a expulsarles.

El concejal Eloy Tomé, de Zamora Sí, ha asegurado que "es triste ver el pleno con estas pancartas que acuden al pleno a ser escuchados".

"Es una imposición que se nos hizo llegar de forma diferente y es evidente que los agentes piden ser escuchados por que han estado fuera de la mesa de acuerdo", ha señalado.

Los agentes concentrados en el pleno de este jueves

El popular Jesús María Prada ha asegurado que "hay malestar en el colectivo de la policia, no se han hecho bien las cosas" y ha pedido "que se deje abierta la mesa de comunicación para que hablen con los trabajadores municipales y se negocie", una propuesta que finalmente ha sido aprobada por el pleno.

Por su parte, la concejala de Personal del Ayuntamiento, Laura Rivera, de Izquierda Unida, ha asegurado estar "sorprendida". "Estoy de acuerdo en que no a la supresion de los derechos, algo que no se ha hecho en este gobierno, se habran hecho mejoras o no", ha afirmado.

Rivera ha asegurado que "no hay intereses en que los turnos sean de dos, como se lleva haciendo desde hace tiempo, o tres turnos".

"Si se dice no a este punto se vuelve al alterior acuerdo, con distintos turnos los trabajadores funcionan. Se esta hablando de hacer dos o tres turnos que es de lo que se esta haciendo. Dos informes que consideran que poner dos turnos es adecuado para la salud del personal", ha afirmado.

Y ha añadido que "un informe de la policía que afirma que la mayoria quieren hacer dos turnos". "Hay un acuerdo de la mesa sectorial donde se han manifestado los sindicatos de policía a favor de los dos turnos", ha zanjado.

Rivera ha señalado que "no se trata de enfrentar a la policía". "Si defiendo esto es por que los trabajadores del servicio lo dicen en una consulta interna. Desde el Ayuntamiento se proponen dos turnos y si no se aprueba respetaremos la democracia", ha afirmado.

Finalmente, la propuesta del PP de dejar esta cuestión sobre la mesa ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE, Vox y Zamora Sí y el único voto en contra de Izquierda Unida.